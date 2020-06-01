Кулясов: Дырки под ордена за победу над COVID-19 уже просверлены!

Константин Кулясов: «Я убежден, что абсолютному большинству граждан страны наплевать, какого числа пройдет это мероприятие. Всем очевидно и понятно, для чего это делается. Предполагаемые пакетные поправки носят лишь декоративный характер и абсолютно точно ни на что не влияют. Особенно радует социальная реклама о ежегодной индексации пенсий, о гарантиях минимальной зарплаты не ниже прожиточного минимума, о сохранении родной культуры и памяти предков, как будто бы до этого ничего не было и никак не регламентировалось. 1 июля – понятная дата, так как было дано задание от президента победить вирус, и выйти всем на работу. Предполагаю, что победа близко. И все чемпионы по бегу в мешках, а в данном случае в мешках, масках и перчатках, уже на низком старте. Дырки под ордена за победу над COVID-19, уверен, тоже уже просверлены», – поделился своим мнением Константин Кулясов в интервью НСН.

