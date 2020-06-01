Кулясов: Дырки под ордена за победу над COVID-19 уже просверлены!
Лидер группы «Анимация» Константин Кулясов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля
Президент России Владимир Путин совместно с главой ЦИК Эллой Памфиловой сошлись во мнении, что 1 июля – подходящая дата для голосования по поправкам в Конституцию РФ. Этот день также объявлен официальным выходным.
Константин Кулясов: «Я убежден, что абсолютному большинству граждан страны наплевать, какого числа пройдет это мероприятие. Всем очевидно и понятно, для чего это делается. Предполагаемые пакетные поправки носят лишь декоративный характер и абсолютно точно ни на что не влияют. Особенно радует социальная реклама о ежегодной индексации пенсий, о гарантиях минимальной зарплаты не ниже прожиточного минимума, о сохранении родной культуры и памяти предков, как будто бы до этого ничего не было и никак не регламентировалось. 1 июля – понятная дата, так как было дано задание от президента победить вирус, и выйти всем на работу. Предполагаю, что победа близко. И все чемпионы по бегу в мешках, а в данном случае в мешках, масках и перчатках, уже на низком старте. Дырки под ордена за победу над COVID-19, уверен, тоже уже просверлены», – поделился своим мнением Константин Кулясов в интервью НСН.
Россиянам разрешат голосовать без фиксации паспортных данных
Центральная избирательная комиссия предлагает максимально упростить процесс голосования по поправкам в Конституцию. В частности, россиянам разрешат голосовать без фиксации паспортных данных – гражданину будет достаточно расписаться.
Константин Кулясов: «Считаю это абсолютно верным решением и поддерживаю Центризбирком. Нашему государству пора честно и открыто признать, никакие демократические институты властям не нужны, и предлагаю отменить все голосования, не тратя время зря. Или же завести дополнительный орган, который будет ставить крестики напротив нужной графы за всех граждан страны. Подпись – это какая-то чересчур сложная заморочка, раз уж теперь даже паспорт не нужен», – отметил музыкант для слушателей НСН.
В России начались единовременные выплаты на детей от 3 до 16 лет
Единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей от трех до 16 лет начались в России в понедельник, 1 июня. Ранее соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин. Первые выплаты получат родители, подавшие заявление с 11 до 22 мая включительно.
Константин Кулясов: «Это, друзья мои, первая позитивная новость. Думаю, что для малообеспеченных семей, или семей с периферии это огромная помощь в сегодняшней ситуации. Бюджеты не лопнули, ура!» – сказал он в эфире НСН.
Роспотребнадзор скорректировал рекомендации для авиакомпаний и заведений общепита
Роспотребнадзор отказался от ранее предложенных требований к авиакомпаниям загружать самолеты лишь наполовину. Также исчез из рекомендаций по общепиту пункт о площади кафе.
Константин Кулясов: «Очень рад, что разум начал торжествовать в головах, принимающих решение. Скоро нам разрешат гулять не по расписанию, а вслед за этим и мы с вами сможем увидеться на фестивалях и концертах. Я в это верю, будьте здоровы, дорогие мои, все проходит, и это тоже пройдет», – подытожил Константин Кулясов в разговоре с НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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