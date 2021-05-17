Кулясов: наши чиновники - краснокнижные
Лидер группы «АнимациЯ» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
11 мая в гимназии в Казани произошла стрельба
Погибли 9 человек, более 20 человек пострадали. 12 мая в Татарстане был объявлен траур. Ильназа Галявиева, напавшего на школу, арестовали на два месяца. Ему грозит пожизненное заключение.
Константин Кулясов: «Конечно, наши либеральные друзья тут же заверещали о возможном закручивании гаек, деанонимизации и тому подобном. Что вас волнует, господа? Жизни людей, детей, предотвращение подобных ситуаций в будущем или что? Неужели ваши убеждения выше, чем это все? Да, выше справедливости – прощение и можно много и долго рассуждать о причинах, которые привели к этой трагедии, но разве это тот случай, чтобы прощать? Это ли не черствость с вашей стороны? Что вы скажете, смотря в глаза этим родителям? Пройдет пара месяцев и вы, промолчавшие сегодня или говорившие о новых ужесточениях, вставите эту гимназию в Казани в свои посты и песенки. Именно поэтому грош вам цена. Наш коллектив «АнимациЯ» искренне соболезнует всем родителям и близким погибших в этой бессмысленной бойне», – сказал в эфире НСН Константин Кулясов.
Чиновникам хотят повысить зарплату
Российским чиновникам предложили повысить зарплату, чтобы они стали эффективнее работать. Более высокая зарплата вдобавок должна привлечь молодых специалистов.
Константин Кулясов: «Я полностью поддерживаю это решение. Кто в современном мире пойдет в чиновники на голодный желудок? А тут хоть какая-то мотивация. Мы всей страной должны отнестись к этой инициативе с пониманием. Чиновников в нашей стране мало, что говорит об их «краснокнижности». Я призываю продумать этот вопрос глубже и, помимо повышения заработной платы, отменить им работу. Думаю, так будет в самый раз», – отметил он в беседе с НСН.
Россияне назвали самые уважаемые профессии
По данным опроса сервиса Работа.ру, самая уважаемая профессия у россиян — врач. Так ответили 59% опрошенных. Чуть меньше поддержки получили учителя (40%). На третьем месте оказались спасатели. Об уважении к этой профессии заявили 38% респондентов.
Константин Кулясов: «Россияне, конечно, и назвали, но вот как их слова положить в уши чиновников? Недавно вышла программа Захара Прилепина «Уроки русского». Господа депутаты, сенаторы, посмотрите! Услышьте народную мольбу! Без образования у этой страны нет будущего, а без медицины здоровья. Может хоть у кого-то из вас свяжется будущее России с Вашим собственным? Не все же по заграницам мотаться на лечение, а?», – подытожил в эфире НСН Константин Кулясов.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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