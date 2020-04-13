Кулясов: 90-е покажутся шалостью, если в стране начнутся голодные бунты
Лидер группы «Анимация» Константин Кулясов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Китае спрогнозировали вторую волну эпидемии этой осенью
Китайские врачи заявили, что новая волна заражений коронавирусом может начаться в ноябре, если летом все государства не справятся с заболеванием. На сегодняшний день число зараженных во всем мире достигло отметки почти в два миллиона человек.
Константин Кулясов: «Я не строю никаких прогнозов, так как считаю, что любая попытка что-то спрогнозировать больше, чем на 5-7 дней – это шарлатанство. Опасность существует. И мне лично видятся очень плохие перспективы для человечества в целом. Обращаясь ко всем теоретикам и конспирологам, скажу, вы еще несколько месяцев назад задавали вопрос, как будет кормить себя человечество при перенаселении. И вот пожалуйста, перенаселения при коронавирусе не предвидеться», – говорит к эксклюзивном интервью НСН Константин Кулясов.
В Москве начали оформлять цифровые пропуска для передвижения по городу
С сегодняшнего дня в Москве и области начали оформлять цифровые пропуска. Заработают они с 15 апреля. Пропуска нужны для поездок на общественном транспорте и на собственной машине. Для пеших выходов на улицу действуют прежние ограничения в виде прогулок с собакой или похода в ближайший магазин, аптеку.
Константин Кулясов: «Уважаемые власть имущие, объявите режим ЧС! И, в соответствие с Конституцией, за изменения которой вы там радовали, вы можете ограничивать права граждан. До этого считаю все ограничения свобод незаконными и абсурдными с точки зрения права. Тем не менее, призываю всех слушателей находиться дома, врачам и так приходится нелегко», – отмечает музыкант для НСН.
Для дополнительных выплат медикам выделили 50 млрд рублей
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении пятидесяти миллиардов рублей на дополнительные выплаты медикам.
Константин Кулясов: «Почему только сейчас все вспомнили, что врач – одна из самых нужных и в теории престижных профессий на Земле? Врачи и учителя должны получать зарплату намного выше, чем наши депутаты, правительство и премьер-министр вместе взятые. Поступление студента в медицинский университет должно быть, не потому что никуда не взяли, а потому что туда 150 человек на место, и стать врачом высшей категории равносильно получению Нобелевской премии», – делится он со слушателями НСН.
Минкульт просит причислить кино и музыкальную индустрию к числу пострадавших сфер
Министерство культуры России просит внести кино и музыкальную индустрию в список пострадавших от карантина сфер.
Константин Кулясов: «Мы все оказались в условиях, когда артист не может зарабатывать себе на хлеб. И при этом, мы все, с юридической точки зрения, предприниматели. А посему я считаю, что поддерживать должны не конкретно артистов, а весь предпринимательский сектор страны, как самую активную часть населения, которая двигает эту страну вперед, при этом, еще платит огромные налоги. Ведь как поет Дмитрий Ревякин, когда задуют наши костры, вас станет знобить, ребята», – комментирует он в эфире НСН.
Кудрин: В России 8 миллионов граждан лишатся работы
Число безработных людей в России может увеличиться до восьми миллионов человек из-за экономического кризиса. Об этом сообщает глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.
Константин Кулясов: «Уважаемый Алексей Леонидович, оно не может, оно уже. Разве вы настолько оторваны от жизни, что не знаете, что у нас люди работают и живут от зарплаты до зарплаты? Или все-таки 17 тысяч – средний класс, а, Алексей Леонидович? Если в стране начнутся голодные бунты, то 90-е, к которым вы так любите апеллировать, покажутся вам невинной шалостью», – подытоживает в беседе с НСН Константин Кулясов.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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