Кулясов: 90-е покажутся шалостью, если в стране начнутся голодные бунты

Константин Кулясов: «Мы все оказались в условиях, когда артист не может зарабатывать себе на хлеб. И при этом, мы все, с юридической точки зрения, предприниматели. А посему я считаю, что поддерживать должны не конкретно артистов, а весь предпринимательский сектор страны, как самую активную часть населения, которая двигает эту страну вперед, при этом, еще платит огромные налоги. Ведь как поет Дмитрий Ревякин, когда задуют наши костры, вас станет знобить, ребята», – комментирует он в эфире НСН.

