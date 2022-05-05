Кучеренко: Потраченного на сериалы времени хватило бы на прогулку до Марса

Музыкант, участник группы «Ундервуд» Максим Кучеренко специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

В Санкт-Петербурге возродили "Императорский полдень"

Каждое воскресенье в 12:00 после выстрела из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости во дворе Государственной академической капеллы на набережной Мойки туристов и горожан будет ждать "Императорский полдень". Из распахнутого окна Царского павильона музыканты в парадных мундирах будут исполнять известные мелодии. Первый раз акцию провели в минувшие выходные в рамках открытия летнего туристического сезона 2022 года.

Максим Кучеренко: «Одна из самых лучших новостей, которая просто визуализируется при прочтении! Представляете, как это красиво? А ещё, наверное, это будет и громко», - сказал музыкант. 

2

Эминем вошел в Зал славы Рок-н-ролла

Объявлены имена музыкантов, которые будут введены в Зал славы рок-н-ролла в 2022 году. Ими стали Лайонел Ричи (на фото), Долли Партон, Эминем, Пэт Бенатар, Карли Саймон, Duran Duran и Eurythmics.

Максим Кучеренко: «Ах, сколь много направлений и талантливых музыкантов появились после так называемой смерти рок-н-ролла в 70-е годы. Это и диско, это панк с пост-панком, и конечно же, industrial, и new wave, конечно же, рэп-направление. Но все эти выдающиеся люди почему-то возвращаются в Зал славы рок-н-ролла», - отметил он. 

3

Финальный сезон «Озарка» возглавил рейтинг англоязычных сериалов Netflix

Вышедший 25 апреля финальный сезон криминально-драматического сериала занял первое место в топе англоязычных проектов. С момента премьеры по 1 мая пользователи потратили на его просмотр 78,4 миллиона часов.

Максим Кучеренко: «Я представляю, какое огромное место занимает жанр сериалов в жизни современного человека. И все же хочется, чтобы эти часы были потрачены на какое-то плодотворное действие. Мне кажется, этого времени хватает для того, чтобы добраться до Марса и вернуться обратно на Землю пешком», - предположил собеседник.

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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: пресс-служба группы "Ундервуд"
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