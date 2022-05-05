Кучеренко: Потраченного на сериалы времени хватило бы на прогулку до Марса

Максим Кучеренко: «Ах, сколь много направлений и талантливых музыкантов появились после так называемой смерти рок-н-ролла в 70-е годы. Это и диско, это панк с пост-панком, и конечно же, industrial, и new wave, конечно же, рэп-направление. Но все эти выдающиеся люди почему-то возвращаются в Зал славы рок-н-ролла», - отметил он.

