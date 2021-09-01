Кучеренко: Ученики «Ы» класса рискуют вырасти похожими на героев фильмов Леонида Гайдая
Музыкант, участник группы «Ундервуд» Максим Кучеренко специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Краснодарская школа приняла учеников первого «Ы» класса
В школу № 94 на Тепличной улице Краснодара набрали 840 первоклашек и сформировали классы от «А» до «Ы». Из-за большого количества учеников торжественную линейку в честь Дня знаний пришлось провести в два этапа.
Максим Кучеренко: «Мне, кажется, что в нашей культуре, что в нашей культуре буква «Ы» ассоциируется с фильмами Леонида Гайдая и прекрасной комедией «Операция «Ы». И свете данных событий, мне кажется, что ученики «Ы» класса рискуют вырасти похожими на героев фильмов Леонида Гайдая, что является не самой плохой новостью», - отметил артист.
Врач раскрыла самую распространенную вредную привычку у детей в Москве
Неправильное питание и любовь к фаст-фуду – самые популярные вредные привычки у детей.
Максим Кучеренко: «Действительно вредные привычки диктуются следующим фактором, который связан с высоким уровнем глюкозы, который получает ребенок, когда употребляем и фаст-фуд, и спонтанно питается разными сладостями. Очень сложно устоять, но к сожалению, необходимо всегда проявлять родительскую волю для того чтобы по-настоящему выстраивать правильную линию питания», - посоветовал музыкант.
Сбербанк начнет выдавать ипотеку с 18 лет
Нововведения вступят в силу 1 сентября. Молодые клиенты «Сбера» смогут взять ипотеку на жилье в новостройке или воспользоваться программой готового жилья, подав заявку в отделении банка или онлайн.
Максим Кучеренко: «Как человек, который знает, что личность формируется к 22-м годам. Я хочу сказать, что мне не нравится эта новость. Это факт может сделать многих несчастными, зависимыми от ипотеки в силу того, что человек в 18 лет еще не досконально понимает нюансы большой экономической игры», - поделился собеседник НСН.
Вокалист группы Kiss заразился коронавирусом
Коллективу пришлось отложить четыре концерта в штатах Мичиган, Огайо, Иллинойс и Висконсин, говорится в заявлении группы.
Максим Кучеренко: «Те, кто видели группы KISS, помнят, что выступает она в масках. А это значит, что заболевший участник может быть замаскирован в другого, используя маску. Но не смотря на это, замены и подобного подлога не будет и на рок-арене вновь появится настоящий не поддельный состав группы KISS, как только один из участников коллектива восстановится от коронавируса», - сказал он.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
6,9 млн+18 368 / сут.
Умерли
184 тыс.+790 / сут.
Выздоровели
6,2 млн+18 325 / сут.
- Украина и США подписали соглашение об использовании информации о путешествующих гражданах
- В Петербурге ущерб от незаконной свалки превысил 154 млн рублей
- Умер народный артист CCCР Игорь Ойстрах
- Более 113 тысяч полицейских следили за порядком в День знаний
- До трети месячной нормы осадков выпадет местами в Москве к ночи
- Более 17 млрд рублей взыскали приставы с должников по алиментам
- Страны ОПЕК+ согласились сохранять плановое наращивание добычи нефти
- СМИ: в Нигерии бандиты похитили из школы более 100 учеников
- Собянин назвал Москву крупнейшим бюджетным донором РФ
- СМИ: лидер талибов возглавит правительство Афганистана
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru