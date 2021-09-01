Кучеренко: Ученики «Ы» класса рискуют вырасти похожими на героев фильмов Леонида Гайдая

Максим Кучеренко: «Те, кто видели группы KISS, помнят, что выступает она в масках. А это значит, что заболевший участник может быть замаскирован в другого, используя маску. Но не смотря на это, замены и подобного подлога не будет и на рок-арене вновь появится настоящий не поддельный состав группы KISS, как только один из участников коллектива восстановится от коронавируса», - сказал он.

