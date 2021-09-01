Кучеренко: Ученики «Ы» класса рискуют вырасти похожими на героев фильмов Леонида Гайдая

Музыкант, участник группы «Ундервуд» Максим Кучеренко специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Краснодарская школа приняла учеников первого «Ы» класса

В школу № 94 на Тепличной улице Краснодара набрали 840 первоклашек и сформировали классы от «А» до «Ы». Из-за большого количества учеников торжественную линейку в честь Дня знаний пришлось провести в два этапа.

Максим Кучеренко: «Мне, кажется, что в нашей культуре, что в нашей культуре буква «Ы» ассоциируется с фильмами Леонида Гайдая и прекрасной комедией «Операция «Ы». И свете данных событий, мне кажется, что ученики «Ы» класса рискуют вырасти похожими на героев фильмов Леонида Гайдая, что является не самой плохой новостью», - отметил артист.

2

Врач раскрыла самую распространенную вредную привычку у детей в Москве

Неправильное питание и любовь к фаст-фуду – самые популярные вредные привычки у детей.

Максим Кучеренко: «Действительно вредные привычки диктуются следующим фактором, который связан с высоким уровнем глюкозы, который получает ребенок, когда употребляем и фаст-фуд, и спонтанно питается разными сладостями. Очень сложно устоять, но к сожалению, необходимо всегда проявлять родительскую волю для того чтобы по-настоящему выстраивать правильную линию питания», - посоветовал музыкант.

3

Сбербанк начнет выдавать ипотеку с 18 лет

Нововведения вступят в силу 1 сентября. Молодые клиенты «Сбера» смогут взять ипотеку на жилье в новостройке или воспользоваться программой готового жилья, подав заявку в отделении банка или онлайн.

Максим Кучеренко: «Как человек, который знает, что личность формируется к 22-м годам. Я хочу сказать, что мне не нравится эта новость. Это факт может сделать многих несчастными, зависимыми от ипотеки в силу того, что человек в 18 лет еще не досконально понимает нюансы большой экономической игры», - поделился собеседник НСН.

4

Вокалист группы Kiss заразился коронавирусом

Коллективу пришлось отложить четыре концерта в штатах Мичиган, Огайо, Иллинойс и Висконсин, говорится в заявлении группы.

Максим Кучеренко: «Те, кто видели группы KISS, помнят, что выступает она в масках. А это значит, что заболевший участник может быть замаскирован в другого, используя маску. Но не смотря на это, замены и подобного подлога не будет и на рок-арене вновь появится настоящий не поддельный состав группы KISS, как только один из участников коллектива восстановится от коронавируса», - сказал он.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: пресс-служба группы "Ундервуд"
ТЕГИ:Авторские НовостиРок-музыкаИпотекаШкола
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры

авторские новости