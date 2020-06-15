Кучеренко предложил поддержать спортсменов на фоне кризиса
Музыкант, участник группы «Ундервуд» Максим Кучеренко специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Адвокат Ефремова сообщил, что актер получил травмы в ДТП
Артист Михаил Ефремов получил травмы в ДТП на Садовом кольце и сейчас восстанавливается после аварии. Об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев. Юрист также отметил, что предложение Ефремова родственникам погибшего Сергея Захарова о материальной компенсации остается в силе.
Максим Кучеренко: «Вот уже неделю российское общество обсуждает проблему пьяного водителя за рулем в принципиально новом для себя формате. Обеспокоенность общества, конечно, появилась после того, как медийное лицо стало центром этой драматической сенсации. И, наверняка, если бы Ефремов не совершил ДТП со смертельным исходом, а приехал бы в эту злополучную ночь домой, спокойно лег бы спать, мы бы сейчас об этом молчали. И еще один момент. Наверняка, после такого большого новостного взрыва статистика ДТП, связанных с алкогольным опьянением, упадет. Я очень на это надеюсь. А значит, кто-то будет спасен», – поделился своим мнением с НСН Максим Кучеренко.
Борис Джонсон осудил изрисовавших памятник Черчиллю вандалов
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил действия вандалов, которые исписали монумент Уинстону Черчиллю, обвиняя политика в расизме.
Максим Кучеренко: «Уинстон Черчилль является такой же исторической, фундаментальной и спорной фигурой, как и Иосиф Сталин в России. Что ж, если ты памятник, то у тебя такая работа – периодически получать по голове от своих потомков. А работа премьер-министра – говорить, что это плохо. Все понятно, обычные, скучные, бытовые вещи», – прокомментировал музыкант в интервью НСН.
Кандидат в губернаторы Токио пообещал отменить Олимпиаду
Кандидат в губернаторы Токио Таро Ямамото заявил, что в случае победы на выборах, он отменит Олимпийские игры, которые должны пройти в Японии в 2021 году.
Максим Кучеренко: «Япония – это страна, в которой все законы и все инструменты, улучшающие имиджевые, туристические и прочие показатели, почему-то не работают. Это загадка державы, именно это делает Японию Японией. Я думаю, что это гениальный шаг навстречу электорату», – сказал он НСН.
Названы сферы с наибольшим сокращением зарплат из-за коронавируса
Названы сферы с наибольшим сокращением зарплат из-за коронавируса. Ими стали досуг и спорт.
Максим Кучеренко: «Понятно, что в этот стрессовый период значение зрелищ минимизировано, тема хлеба актуальна. Поэтому мы со спортсменами – собратья по несчастью. Музыкант в этом смысле более живущий организм. А спортсменов, честно говоря, больше жалко. У них здоровье вкладывается, они зависимы от всех процессов соревнований, карьера у них короткая. В целом, если бы был какой-то грант, я бы сказал, давайте, в первую очередь, спортсменов поддержим, а мы уж, музыканты, как-нибудь выживем», – отметил Максим Кучеренко в разговоре с НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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