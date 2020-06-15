Кучеренко предложил поддержать спортсменов на фоне кризиса

Музыкант, участник группы «Ундервуд» Максим Кучеренко специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Адвокат Ефремова сообщил, что актер получил травмы в ДТП

Артист Михаил Ефремов получил травмы в ДТП на Садовом кольце и сейчас восстанавливается после аварии. Об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев. Юрист также отметил, что предложение Ефремова родственникам погибшего Сергея Захарова о материальной компенсации остается в силе.

Максим Кучеренко: «Вот уже неделю российское общество обсуждает проблему пьяного водителя за рулем в принципиально новом для себя формате. Обеспокоенность общества, конечно, появилась после того, как медийное лицо стало центром этой драматической сенсации. И, наверняка, если бы Ефремов не совершил ДТП со смертельным исходом, а приехал бы в эту злополучную ночь домой, спокойно лег бы спать, мы бы сейчас об этом молчали. И еще один момент. Наверняка, после такого большого новостного взрыва статистика ДТП, связанных с алкогольным опьянением, упадет. Я очень на это надеюсь. А значит, кто-то будет спасен», – поделился своим мнением с НСН Максим Кучеренко.

2

Борис Джонсон осудил изрисовавших памятник Черчиллю вандалов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил действия вандалов, которые исписали монумент Уинстону Черчиллю, обвиняя политика в расизме.

Максим Кучеренко: «Уинстон Черчилль является такой же исторической, фундаментальной и спорной фигурой, как и Иосиф Сталин в России. Что ж, если ты памятник, то у тебя такая работа – периодически получать по голове от своих потомков. А работа премьер-министра – говорить, что это плохо. Все понятно, обычные, скучные, бытовые вещи», – прокомментировал музыкант в интервью НСН.

3

Кандидат в губернаторы Токио пообещал отменить Олимпиаду

Кандидат в губернаторы Токио Таро Ямамото заявил, что в случае победы на выборах, он отменит Олимпийские игры, которые должны пройти в Японии в 2021 году.

Максим Кучеренко: «Япония – это страна, в которой все законы и все инструменты, улучшающие имиджевые, туристические и прочие показатели, почему-то не работают. Это загадка державы, именно это делает Японию Японией. Я думаю, что это гениальный шаг навстречу электорату», – сказал он НСН.

4

Названы сферы с наибольшим сокращением зарплат из-за коронавируса

Названы сферы с наибольшим сокращением зарплат из-за коронавируса. Ими стали досуг и спорт.

Максим Кучеренко: «Понятно, что в этот стрессовый период значение зрелищ минимизировано, тема хлеба актуальна. Поэтому мы со спортсменами – собратья по несчастью. Музыкант в этом смысле более живущий организм. А спортсменов, честно говоря, больше жалко. У них здоровье вкладывается, они зависимы от всех процессов соревнований, карьера у них короткая. В целом, если бы был какой-то грант, я бы сказал, давайте, в первую очередь, спортсменов поддержим, а мы уж, музыканты, как-нибудь выживем», – отметил Максим Кучеренко в разговоре с НСН.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: Максим Кучеренко
ТЕГИ:Авторские НовостиУндервудМаксим Кучеренко
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