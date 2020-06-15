Кучеренко предложил поддержать спортсменов на фоне кризиса

Максим Кучеренко: «Вот уже неделю российское общество обсуждает проблему пьяного водителя за рулем в принципиально новом для себя формате. Обеспокоенность общества, конечно, появилась после того, как медийное лицо стало центром этой драматической сенсации. И, наверняка, если бы Ефремов не совершил ДТП со смертельным исходом, а приехал бы в эту злополучную ночь домой, спокойно лег бы спать, мы бы сейчас об этом молчали. И еще один момент. Наверняка, после такого большого новостного взрыва статистика ДТП, связанных с алкогольным опьянением, упадет. Я очень на это надеюсь. А значит, кто-то будет спасен», – поделился своим мнением с НСН Максим Кучеренко.

