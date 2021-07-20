Кучеренко: Коньяк vs. COVID-19
Один из лидеров группы «Ундервуд» Максим Кучеренко специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Врач назвал последствие COVID-19, которое может остаться навсегда
В частности, это слабость, головная, суставная и мышечная боль, проблемы со сном, ощущение тяжести в груди и неполного вдоха, а также депрессия, нарушение терморегуляции и снижение когнитивных функций.
Максим Кучеренко : «Мне пришлось дважды перенести ковидный эпизод, дважды я прочувствовал на себе весь спектр симптомов. Как приятную новость, хочу сказать, что определенное количество коньяка снимает эту симптоматику. Буквально вчера говорил со своим знакомым невропатологом, который сказал, что витамины группы B и некоторые препараты, которые работают на стабилизацию вегетативной нервной системы, устраняют этим симптомы. Я хочу сказать, что не соглашусь с позицией, что это навсегда, но от двух до шести недель такая симптоматика точно будет», - рассказал артист Радиоточке НСН.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в прямом эфире ответит на вопросы россиян, касающиеся вакцинации от коронавируса
Прямой эфир назначен на 21 июля в 16:00 по московскому времени. Его трансляцию можно посмотреть на официальном сайте «Знания» либо в его сообществе в соцсети «ВКонтакте».
Максим Кучеренко: «Статистика на сегодняшний день, после того, как 4 млн привитых в городе Москве выполнили свой медицинский долг перед собой и обществом. Статистика стала снижаться, и мы на сегодня имеем важный аргумент о необходимости вакцинации», - отметил он.
Killers анонсировали седьмой альбом.
Группа Killers объявила о релизе своего седьмого альбома «Pressure Machine». Пластинка выйдет 13 августа 2021 года.
Максим Кучеренко: «Группа Killers в моем сознании представлена, как группа, относящаяся к волне revival (возрождение). Это те музыканты в начале нулевых, которые смогли выстроить мостик из корневой музыки 60-х годов к современной музыкальной культуре», - пояснил музыкант.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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