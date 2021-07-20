Кучеренко: Коньяк vs. COVID-19

Максим Кучеренко : «Мне пришлось дважды перенести ковидный эпизод, дважды я прочувствовал на себе весь спектр симптомов. Как приятную новость, хочу сказать, что определенное количество коньяка снимает эту симптоматику. Буквально вчера говорил со своим знакомым невропатологом, который сказал, что витамины группы B и некоторые препараты, которые работают на стабилизацию вегетативной нервной системы, устраняют этим симптомы. Я хочу сказать, что не соглашусь с позицией, что это навсегда, но от двух до шести недель такая симптоматика точно будет», - рассказал артист Радиоточке НСН.

