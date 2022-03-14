Кучеренко: Дешевый хлеб – красивый жест
Музыкант, участник группы «Ундервуд» Максим Кучеренко специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Петербургские уличные художники нарисовали граффити с Чуковским на скале в Африке
В этом году, 31 марта, исполнится 140 лет со дня рождения Корнея Чуковского. Его стихотворная сказка "Айболит" впервые была опубликована в 1929 году.
Максим Кучеренко: «Корней Чуковский – великое имя в русской литературе. Корней Иванович известен нам не только как выдающийся автор детской поэзии, еще это переводчик, литературный критик на заре своей деятельности. Еще это человек, создавший прекрасные мемуары, и автор пятитомного издания для детей от двух до пяти лет, где запечатлены все речевые особенности в разном детском возрасте, чего не сделали многие психолингвисты. Петербургские художники точно знали, что они делают, за что им честь и хвала!» - резюмировал музыкант.
В СФ предложили выпекать по всей России социальный хлеб
Сенатор Артамонов предложил поддержать производителей социального хлеба. Чтобы россияне в нынешних сложных обстоятельствах не почувствовали себя ущемленными, стоя перед полками в булочной, член Света Федерации предложил взять за основу опыт производства в Калужской области социального хлеба.
Максим Кучеренко: «Я полагаю, что социальный хлеб – это хлеб из нижней ценовой категории. Всегда эти истории с хлебом были предметом красивых жестов со стороны кого бы то ни было. Кстати говоря, Никита Хрущев в начале 60-х годов бравировал тем, что хлеб в столовых Советского Союза бесплатный. Но не будем вредничать, все-таки эта новость о доброте и о попытке о ком-то позаботиться, поэтому однозначно плюсуем эту новость», - отметил артист.
В Мурманске продолжил работу самый северный в мире McDonald's
Ресторан быстрого питания McDonald's в центре Мурманска, который считается самым северным в мире, не приостановил свою работу в понедельник, как другие заведения этого бренда в России
Максим Кучеренко: «Какая позитивная новость! Как говорил поэт Бродский, настоящая красота - это красота при низких температурах. Видимо, самые лучшие человеческие качества, такие как благородство, смелость и другие, компания McDonald's проявляет именно в северных широтах. Наверное, так можно объяснить этот удивительный и одновременно позитивный факт», - предположил собеседник.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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