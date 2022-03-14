Кучеренко: Дешевый хлеб – красивый жест

Максим Кучеренко: «Корней Чуковский – великое имя в русской литературе. Корней Иванович известен нам не только как выдающийся автор детской поэзии, еще это переводчик, литературный критик на заре своей деятельности. Еще это человек, создавший прекрасные мемуары, и автор пятитомного издания для детей от двух до пяти лет, где запечатлены все речевые особенности в разном детском возрасте, чего не сделали многие психолингвисты. Петербургские художники точно знали, что они делают, за что им честь и хвала!» - резюмировал музыкант.

