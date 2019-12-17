Кричевский: Сомневаюсь, что банкиры отменят роуминг
Экономист Никита Кричевский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В России исчезнет банковский роуминг
Президент России Владимир Путин утвердил закон, который отменяет так называемый банковский роуминг – комиссии за межрегиональные переводы средств внутри одного банка.
Никита Кричевский: «Начинание, вне всякого сомнения, здравое. Осталось посмотреть, как доблестные российские банкиры будут его выполнять. У меня есть некоторые сомнения, что они тут же прислушаются к президенту страны», – рассказывает в интервью НСН Никита Кричевский.
В Госдуме сравнили малоимущих россиян с уголовниками
Депутат Госдумы Ирина Гусева выступила против освобождения малоимущих россиян от уплаты налога на доход физических лиц. Она сравнила эту категорию граждан с уголовниками, отбывающими наказание за государственный счет.
Никита Кричевский: «Мы, в свою очередь, готовы сравнить депутата Госдумы Ирину Гусеву и всех ее коллег с теми же самыми уголовниками, которые не отбывают наказание, но получают привилегии за наш с вами счет. Госпожа Гусева, внесите предложение об освобождении вас от специального пенсионного обеспечения по итогам нескольких лет заседания в Госдуме. Вам ли не знать, что через три года после начала ваших полномочий, по достижении пенсионного возраста вы будете иметь право на 75% от заработной платы депутата Госдумы. Сделайте милость, откажитесь, подайте всем нам пример», – комментирует он для НСН.
Россия увеличила вложения в гособлигации США
Россия увеличила вложения в гособлигации США на $622 млн. Таким образом, вложения Москвы достигли более десяти миллиардов долларов.
Никита Кричевский: «Деофшоризация побеждает. Государство показывает пример всем нам, как отказываться от долларов в пользу других валют, не говоря уже о рублях или вложениях в собственную экономику», – говорит он НСН.
Минтруд напомнил чиновникам о невозможности принимать подарки
Госслужащие не вправе принимать подарки, в том числе от подчиненных. Об этом в преддверии Нового года напомнил Минтруд.
Никита Кричевский: «Дорогие госслужащие, не обращайте внимания на Минтруд, он ошибается. Вы имеете право принимать подарки, и вы это знаете. Другое дело, если это не подарок, пусть даже в 500 рублей, а плата за ваши действия или бездействия, но расцениваться будет как взятка», – комментирует Никита Кричевский в эфире НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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