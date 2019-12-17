Кричевский: Сомневаюсь, что банкиры отменят роуминг

Никита Кричевский: «Мы, в свою очередь, готовы сравнить депутата Госдумы Ирину Гусеву и всех ее коллег с теми же самыми уголовниками, которые не отбывают наказание, но получают привилегии за наш с вами счет. Госпожа Гусева, внесите предложение об освобождении вас от специального пенсионного обеспечения по итогам нескольких лет заседания в Госдуме. Вам ли не знать, что через три года после начала ваших полномочий, по достижении пенсионного возраста вы будете иметь право на 75% от заработной платы депутата Госдумы. Сделайте милость, откажитесь, подайте всем нам пример», – комментирует он для НСН.

