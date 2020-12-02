Кричевский: плач общепита сродни плачу Ярославны
Экономист специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Путин призвал развивать российскую нефтехимию
Президент РФ Владимир Путин предложил развивать российскую нефтехимию. По его словам, это необходимо, потому что Россия уже через пять лет может столкнуться с падением спроса на нефть.
Никита Кричевский: «Эх, Владимир Владимирович, вашими бы устами, да лет так 20, а то и 15 назад, да говорить то же самое, и, самое главное, делать. Сегодня же, когда Россия уже шесть лет находится под санкциями, когда вывод капиталов прибыли из России заграницу на свои зарубежные счета олигархами стал общим местом, говорить о том, что нужно развивать нефтехимию может только человек, который настроен на то, чтобы пилить российских бюджет. Других вариантов сегодня не просматривается», – прокомментировал в эфире НСН Никита Кричевский.
Кудрин заболел COVID-19
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заразился коронавирусом.
Никита Кричевский: «Вы бы видели, вы бы слышали, сколько сочувственных, добрых, душевных пожеланий получил Алексей Леонидович в твиттере после сообщения об заражении. Правда, все в кавычках, конечно. Я же, со своей стороны, пожелаю Алексею Леонидовичу как можно быстрее выздоравливать. Вы нам еще нужны, дорогой Алексей Леонидович», – сказал он в интервью НСН.
В Казахстане построят завод для производства российской вакцины
В Казахстане в ближайшее время построят завод по производству российской вакцины от коронавируса.
Никита Кричевский: «Сегодня же пришло сообщение о том, что в Японии вакцинация от COVID-19 будет бесплатной. Интересно, точно ли бесплатной она будет и в России, как говорилось ранее? И когда начнется массовая вакцинация, когда возможность привиться будет у всех россиян?», – поделился он с НСН.
Эксперты подсчитали падение выручки общепита
Эксперты считают, что падение выручки общепита по итогам года составит примерно 50 процентов, пишет ТАСС.
Никита Кричевский: «В то же время, они не уточняют, о какой конкретно выручке они говорят: о той, которая на самом деле, и которая указывается в налоговой и бухгалтерской отчетности. Мало для кого секрет, что выручка отдельных предприятий общепита, особенно, сетевых компаний, исчисляется миллиардами рублей, тогда как налоги уплачиваются на миллионы. Хорошо, на десятки миллионов рублей. Поэтому плач общепита сродни плачу Ярославны. Слова о том, что все пропало, выглядят откровенным надувательством и попыткой скрыть свои реальные доходы», – выразил Никита Кричевский свое мнение в беседе с НСН.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
2,3 млн+25 345 / сут.
Умерли
41 053+589 / сут.
Выздоровели
1,8 млн+26 882 / сут.
- «Краснодар» выиграл матч с «Ренном» в Лиге чемпионов
- ООН: Никто кроме России не предложил сотрудникам свою вакцину
- Неизвестные на автомобиле протаранили двери мечети в пригороде Парижа
- Пентагон начнёт распространение вакцин от COVID-19 через 1-3 недели
- Украина выразила желание проводить больше учений НАТО на территории страны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru