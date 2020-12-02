Кричевский: плач общепита сродни плачу Ярославны

Никита Кричевский: «Эх, Владимир Владимирович, вашими бы устами, да лет так 20, а то и 15 назад, да говорить то же самое, и, самое главное, делать. Сегодня же, когда Россия уже шесть лет находится под санкциями, когда вывод капиталов прибыли из России заграницу на свои зарубежные счета олигархами стал общим местом, говорить о том, что нужно развивать нефтехимию может только человек, который настроен на то, чтобы пилить российских бюджет. Других вариантов сегодня не просматривается», – прокомментировал в эфире НСН Никита Кричевский.

