Кричевский: майские праздники продлили на скорую руку

Экономист специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Минтруд разъяснил порядок оплаты труда на майских праздниках

Министерство труда разъяснило порядок оплаты труда с 4 по 7 мая. Сотрудники, которые будут работать в эти дни, получат обычную, а не повышенную зарплату.

Никита Кричевский: «Во-первых, это сделали поздно. Указ Президента был опубликован на прошлой неделе, а разъяснения Минтруда появились только сейчас. Во-вторых, сегодня уже 27 апреля, а множество крупных компаний, банков и предприятий сферы услуг, по-прежнему не могут определиться, как они будут работать в майские праздники. В-третьих, разъяснения Минтруда ничего не разъясняют, а оставляют массу возможностей абсолютно законно платить работникам зарплату на уровне МРОТ. Но самое главное – людям так никто и не сказал, что по стране катиться третья волна коронавируса, и сегодня все усилия властей направлены на то, чтобы разорвать нарастающую цепь заболеваемости», – отметил в беседе с НСН Никита Кричевский.    

2

Россияне начали массово отказываться от ипотеки

Около трети граждан, получивших положительное решение банка на ипотеку, в дальнейшем отказываются от кредита, чтобы взять его на более выгодных условиях.

Никита Кричевский: «Ни для кого не секрет, что настоящая причина отказа – это резкий рост цен на жилье. Как следствие рост стоимости кредита, а также исчерпание доли платежеспособных граждан и ужесточение требований банков к ипотечным заемщикам», – прокомментировал он для НСН.

3

Россияне назвали необходимый для нормальной жизни доход

Больше трети россиян (38 процентов) считает необходимым для нормальной жизни ежемесячный доход в размере 50-80 тысяч рублей. Такие данные приводит исследование одного из российских банков.

Никита Кричевский: «Нужно смотреть правде в глаза: достойной жизнь на 50-80 тысяч рублей назвать нельзя. Такой доход позволит вырваться из бедности, но дальше встанут вопросы, например, о расширении жилплощади или о хорошем отдыхе. Тогда в этом случае денег уже не хватит. 50-80 тысяч рублей в месяц, причем на каждого члена семьи, это достойный ориентир, но недостаточный для по-настоящему достойной жизни», – рассказал он в беседе с НСН.

4

Игроманию в России признают болезнью

Это расстройство включено в перечень «Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, одиннадцатого пересмотра» (МКБ-11).

Никита Кричевский: «Как лечить это психологическое расстройство, не знают нигде. Хотя, в наших условиях рецепт известен – люди должны заниматься делом, работать, зарабатывать и рассчитывать на успех, а не на удачу», – подытожил в эфире НСН Никита Кричевский.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: ria.ru
ТЕГИ:Авторские НовостиНикита Кричевский
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