Кричевский: майские праздники продлили на скорую руку
Экономист специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Минтруд разъяснил порядок оплаты труда на майских праздниках
Министерство труда разъяснило порядок оплаты труда с 4 по 7 мая. Сотрудники, которые будут работать в эти дни, получат обычную, а не повышенную зарплату.
Никита Кричевский: «Во-первых, это сделали поздно. Указ Президента был опубликован на прошлой неделе, а разъяснения Минтруда появились только сейчас. Во-вторых, сегодня уже 27 апреля, а множество крупных компаний, банков и предприятий сферы услуг, по-прежнему не могут определиться, как они будут работать в майские праздники. В-третьих, разъяснения Минтруда ничего не разъясняют, а оставляют массу возможностей абсолютно законно платить работникам зарплату на уровне МРОТ. Но самое главное – людям так никто и не сказал, что по стране катиться третья волна коронавируса, и сегодня все усилия властей направлены на то, чтобы разорвать нарастающую цепь заболеваемости», – отметил в беседе с НСН Никита Кричевский.
Россияне начали массово отказываться от ипотеки
Около трети граждан, получивших положительное решение банка на ипотеку, в дальнейшем отказываются от кредита, чтобы взять его на более выгодных условиях.
Никита Кричевский: «Ни для кого не секрет, что настоящая причина отказа – это резкий рост цен на жилье. Как следствие рост стоимости кредита, а также исчерпание доли платежеспособных граждан и ужесточение требований банков к ипотечным заемщикам», – прокомментировал он для НСН.
Россияне назвали необходимый для нормальной жизни доход
Больше трети россиян (38 процентов) считает необходимым для нормальной жизни ежемесячный доход в размере 50-80 тысяч рублей. Такие данные приводит исследование одного из российских банков.
Никита Кричевский: «Нужно смотреть правде в глаза: достойной жизнь на 50-80 тысяч рублей назвать нельзя. Такой доход позволит вырваться из бедности, но дальше встанут вопросы, например, о расширении жилплощади или о хорошем отдыхе. Тогда в этом случае денег уже не хватит. 50-80 тысяч рублей в месяц, причем на каждого члена семьи, это достойный ориентир, но недостаточный для по-настоящему достойной жизни», – рассказал он в беседе с НСН.
Игроманию в России признают болезнью
Это расстройство включено в перечень «Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, одиннадцатого пересмотра» (МКБ-11).
Никита Кричевский: «Как лечить это психологическое расстройство, не знают нигде. Хотя, в наших условиях рецепт известен – люди должны заниматься делом, работать, зарабатывать и рассчитывать на успех, а не на удачу», – подытожил в эфире НСН Никита Кричевский.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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