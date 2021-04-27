Кричевский: майские праздники продлили на скорую руку

Никита Кричевский: «Во-первых, это сделали поздно. Указ Президента был опубликован на прошлой неделе, а разъяснения Минтруда появились только сейчас. Во-вторых, сегодня уже 27 апреля, а множество крупных компаний, банков и предприятий сферы услуг, по-прежнему не могут определиться, как они будут работать в майские праздники. В-третьих, разъяснения Минтруда ничего не разъясняют, а оставляют массу возможностей абсолютно законно платить работникам зарплату на уровне МРОТ. Но самое главное – людям так никто и не сказал, что по стране катиться третья волна коронавируса, и сегодня все усилия властей направлены на то, чтобы разорвать нарастающую цепь заболеваемости», – отметил в беседе с НСН Никита Кричевский.

