Кричевский: До нас пока не дошло, что пора затягивать пояса
Экономист Никита Кричевский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Россияне оформили рекордное количество заявок на кредиты в микрофинансовых организациях
Россияне в январе-мае текущего года оформили рекордное количество заявок на получение займов в микрофинансовых организациях – более 77 миллионов штук, что на 21% больше показателя за аналогичный период прошлого года.
Никита Кричевский: «Это говорит не только о снижении реальных доходов населения или о стагнации в экономике, но и о том, что мы до сих пор не можем изменить свою финансовую стратегию, свое финансовое поведение. Это не удивительно, как известно, сначала в кризисные годы снижаются все макроэкономические показатели и только потом до населения доходит, что нужно затягивать пояса», - заявил НСН Никита Кричевский.
Чубайс предупредил о возможном введении нового «Углеродного налога»
В России могут ввести новый «углеродный налог». С таким заявлением выступил глава «Роснано» Анатолий Чубайс в кулуарах Петербургского международного экономического форума. По его словам, с помощью введения нового налога можно будет простимулировать промышленников к сокращению вредных выбросов.
Никита Кричевский: «В конце концов, Анатолий Чубайс мог бы пойти дальше и предложить привязать «углеродный налог» к количеству сотрудников на предприятиях. Чем больше народу на предприятии, тем больше налог. Другими словами, этот налог будут платить все, даже индивидуальные предприниматели. Ну, скажем, программисты или дизайнеры которые сидят за компьютером и, все равно, вырабатывают углекислый газ», - предложил он в эфире НСН.
Медведев заявил о перспективах перехода к четырехдневной рабочей неделе
В будущем основой социально-трудового контракта станет четырехдневная рабочая неделя. Об этом, выступая на Международной конференции труда, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. По его словам, погоня за успехом может грозить россиянам хронической усталостью и постоянным стрессом, что, в свою очередь, может существенно сказаться на производительности труда и экономических показателях страны.
Никита Кричевский: «Вот все у них так! То мировая рецессия, то конец сделки «ОПЕК+», то Сирия с Украиной. О чем бы ни говорить, только не о том, что родное население день ото дня беднеет, а то и нищает. Кстати говоря, о четырехдневной рабочей неделе говорят уже давно, но говорят, как о факте, который может свершиться через 10-15 лет. А их еще прожить надо. Земля начинает гореть под ногами, а мы рассуждаем о будущем», - констатировал Никита Кричевский в беседе с НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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