Никита Кричевский: «Вот все у них так! То мировая рецессия, то конец сделки «ОПЕК+», то Сирия с Украиной. О чем бы ни говорить, только не о том, что родное население день ото дня беднеет, а то и нищает. Кстати говоря, о четырехдневной рабочей неделе говорят уже давно, но говорят, как о факте, который может свершиться через 10-15 лет. А их еще прожить надо. Земля начинает гореть под ногами, а мы рассуждаем о будущем», - констатировал Никита Кричевский в беседе с НСН.

