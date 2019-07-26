Кожухов: Доживи Лермонтов до наших дней, кого бы он назвал героем нашего времени?
Президент «Клуба путешествий» Михаил Кожухов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Троих подозреваемых по делу о пожаре в детском лагере в Хабаровском крае заключили под стражу
Троих подозреваемых по уголовному делу о пожаре в детском лагере в Хабаровском крае заключили под стражу. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» и «Халатность».
Михаил Кожухов: «Пожар в лагере – страшная беда. А с детским отдыхом у нас просто беда. Каждый раз, когда после очередного ЧП находят «стрелочников» и принимают новые запретительные меры, число желающих заниматься детским отдыхом сокращается в разы. Скоро их совсем не останется», - заявил НСН Михаил Кожухов.
75% россиян не хватает денег до зарплаты
75% россиян не хватает денег до зарплаты. Примерно 40-ка% опрошенных не хватает около 10 тысяч рублей к получаемой зарплате. В то же время практически четверть россиян не нуждается в дополнительных средствах между зарплатами. И только у 5% респондентов остаются излишки, чтобы делать сбережения.
Михаил Кожухов: «Вот вам и честная статистика. 5% - реальный размер нашего среднего класса. По всей вероятности, та же цифра соответствует его реальному вкладу в ВВП. В Италии, напомню, эта цифра в шесть раз больше», - заметил он, общаясь с НСН.
Москва оказалась в лидерах общемирового рейтинга по доступности отелей высшей категории
Москва оказалась в лидерах общемирового рейтинга по доступности отелей высшей категории. В тройке лидеров оказались Лондон, Париж и Амстердам. Столица России заняла 7-е место и вошла в топ-20 среди европейских столиц по этому показателю. Отмечается, что Москве досталось 19-е место по востребованности городов Европы.
Михаил Кожухов: «Рейтинг – штука тонкая. Не знаю ни одного рейтинга с безупречной репутацией. Особенно на телевидении. Тем не менее, мне не очень по душе результат, полученный Москвой. Доступная, но не очень востребованная. Похоже на осетрину второй свежести», - сказал он НСН.
Нурмагомедов занял первое место в списке самых успешных звезд моложе 40 лет
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых успешных российских звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет. Первое место занял боец MMA Хабиб Нурмагомедов. Список составляли на основе нескольких факторов: доходов знаменитостей, их упоминаний в СМИ и социальных сетях. В тройку лидеров также вошли певица и телеведущая Ольга Бузова и хоккеист Александр Овечкин.
Михаил Кожухов: «Вот они, герои нашего времени. Любопытно, доживи Лермонтов до наших дней, кого бы из них он избрал в герои своего романа? Хотя, впрочем, скорее всего, он застрелился бы сам, не дожидаясь майора Мартынова», - предположил Михаил Кожухов в эфире НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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