Кожухов: Доживи Лермонтов до наших дней, кого бы он назвал героем нашего времени?

Михаил Кожухов: «Рейтинг – штука тонкая. Не знаю ни одного рейтинга с безупречной репутацией. Особенно на телевидении. Тем не менее, мне не очень по душе результат, полученный Москвой. Доступная, но не очень востребованная. Похоже на осетрину второй свежести», - сказал он НСН.

