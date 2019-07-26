Кожухов: Доживи Лермонтов до наших дней, кого бы он назвал героем нашего времени?

Президент «Клуба путешествий» Михаил Кожухов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели. 

1

Троих подозреваемых по делу о пожаре в детском лагере в Хабаровском крае заключили под стражу

Троих подозреваемых по уголовному делу о пожаре в детском лагере в Хабаровском крае заключили под стражу. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» и «Халатность».

Михаил Кожухов: «Пожар в лагере – страшная беда. А с детским отдыхом у нас просто беда. Каждый раз, когда после очередного ЧП находят «стрелочников» и принимают новые запретительные меры, число желающих заниматься детским отдыхом сокращается в разы. Скоро их совсем не останется», - заявил НСН Михаил Кожухов. 

2

75% россиян не хватает денег до зарплаты

75% россиян не хватает денег до зарплаты. Примерно 40-ка% опрошенных не хватает около 10 тысяч рублей к получаемой зарплате. В то же время практически четверть россиян не нуждается в дополнительных средствах между зарплатами. И только у 5% респондентов остаются излишки, чтобы делать сбережения.

Михаил Кожухов: «Вот вам и честная статистика. 5% - реальный размер нашего среднего класса. По всей вероятности, та же цифра соответствует его реальному вкладу в ВВП. В Италии, напомню, эта цифра в шесть раз больше», - заметил он, общаясь с НСН

3

Москва оказалась в лидерах общемирового рейтинга по доступности отелей высшей категории

Москва оказалась в лидерах общемирового рейтинга по доступности отелей высшей категории. В тройке лидеров оказались Лондон, Париж и Амстердам. Столица России заняла 7-е место и вошла в топ-20 среди европейских столиц по этому показателю. Отмечается, что Москве досталось 19-е место по востребованности городов Европы.

Михаил Кожухов: «Рейтинг – штука тонкая. Не знаю ни одного рейтинга с безупречной репутацией. Особенно на телевидении. Тем не менее, мне не очень по душе результат, полученный Москвой. Доступная, но не очень востребованная. Похоже на осетрину второй свежести», - сказал он НСН

4

Нурмагомедов занял первое место в списке самых успешных звезд моложе 40 лет

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых успешных российских звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет. Первое место занял боец MMA Хабиб Нурмагомедов. Список составляли на основе нескольких факторов: доходов знаменитостей, их упоминаний в СМИ и социальных сетях. В тройку лидеров также вошли певица и телеведущая Ольга Бузова и хоккеист Александр Овечкин.

Михаил Кожухов: «Вот они, герои нашего времени. Любопытно, доживи Лермонтов до наших дней, кого бы из них он избрал в герои своего романа? Хотя, впрочем, скорее всего, он застрелился бы сам, не дожидаясь майора Мартынова», - предположил Михаил Кожухов в эфире НСН

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: Михаил Кожухов. Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Михаил КожуховАвторские Новости

авторские новости

NSN logoНСН