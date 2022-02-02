Кортнев придумал стихотворение про самый дорогой российский город
Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Россиянам при взыскании долга оставят прожиточный минимум на счете
Закон, позволяющий россиянам-должникам сохранить на счете деньги в размере прожиточного минимума при принудительном взыскании долгов приставами, вступает в силу во вторник, 1 февраля.
Алексей Кортнев: «Радостная новость! Правда, мы с вами знаем, что на прожиточный минимум прожить практически нельзя, уж очень небольшая это сумма. Но будем, надеется, что такое доброе, человеческое отношение государства к своим гражданам побудит этих самых граждан вовремя рассчитываться с долгами», - сказал музыкант.
Росстат назвал самым дорогим российским городом для жизни Анадырь, самым дешевым — Назрань
Росстат представил индекс стоимости жизни в российских населенных пунктах за 2021 год. Самым дорогим для проживания городом стал Анадырь (Чукотский АО), самым дешевым — Назрань (Ингушетия). Москва и Санкт-Петербург не попали в десятку самых дорогих городов.
Алексей Кортнев: «Интересно то, что при этом среднестатистический россиянин совершенно не хочет жить ни в Анадыре, ни в Назрани, предпочитая Москву или Санкт-Петербург. У меня когда-то по этому поводу был стишок: "Живу себе в Анадыре и думаю – а надо ли?"» - вспомнил артист.
Илон Маск заблокировал в соцсетях студента, попросившего у него деньги
Глава компаний Tesla и SpaceX предприниматель Илон Маск заблокировал в соцсетях Джека Суини, 19-летнего студента из Флориды, который создал в Twitter аккаунт, где при помощи бота отслеживает перемещения личного самолета миллиардера, и в ответ на просьбу прекратить "слежку" попросил у Маска 50 тысяч долларов.
Алексей Кортнев: «Илон Маск его просто заблокировал, а не «настучал» в полицию или, например, не прислал к этому несчастному свою личную охрану. И в очередной раз браво, Илон! Вы все-таки очень культурный и добрый человек. Взял и просто заблокировал этого негодяя», - резюмировал собеседник.
Попова заявила, что речь о локдауне в России не идет
Речь о локдауне, карантине или каких-то чрезвычайных мерах по противодействию коронавирусу в России сегодня не идет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Алексей Кортнев: «Ура! Слава Богу! Артистов и других работников социальной сферы уже замучили этими локдаунами, запретами и сложностями, которые вводят по каждому поводу. Очень хочется верить, что скоро мы, наконец-то, вздохнем свободно», - поделился музыкант.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
12,1 млн+142 тыс. / сут.
Умерли
333 тыс.+678 / сут.
Выздоровели
10,3 млн+48 426 / сут.
- «Мы пивная страна»: Развенчан миф, что Россия является «водочной страной»
- Москвичам рассказали, когда растает снег
- «Локдаун не поможет»: В Госдуме объяснили отсутствие ограничений при «омикроне»
- Пентагон подтвердил переброску дополнительных войск в Европу
- Минздрав одобрил проведение клинических исследований препарата «МИР 19»
- Телеведущий Александр Масляков второй раз заразился COVID-19
- Умер петербургский кот Ося из музея Ахматовой
- «Газпром» подал в суд на польскую компанию PGNiG
- Белоруссия запретила железнодорожный транзит товаров из Литвы
- Проценко: Столичное здравоохранение в условиях пандемии работает без сбоев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru