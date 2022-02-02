Кортнев придумал стихотворение про самый дорогой российский город

Алексей Кортнев: «Интересно то, что при этом среднестатистический россиянин совершенно не хочет жить ни в Анадыре, ни в Назрани, предпочитая Москву или Санкт-Петербург. У меня когда-то по этому поводу был стишок: "Живу себе в Анадыре и думаю – а надо ли?"» - вспомнил артист.

