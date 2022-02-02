Кортнев придумал стихотворение про самый дорогой российский город

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Россиянам при взыскании долга оставят прожиточный минимум на счете

Закон, позволяющий россиянам-должникам сохранить на счете деньги в размере прожиточного минимума при принудительном взыскании долгов приставами, вступает в силу во вторник, 1 февраля.

Алексей Кортнев: «Радостная новость! Правда, мы с вами знаем, что на прожиточный минимум прожить практически нельзя, уж очень небольшая это сумма. Но будем, надеется, что такое доброе, человеческое отношение государства к своим гражданам побудит этих самых граждан вовремя рассчитываться с долгами», - сказал музыкант.

2

Росстат назвал самым дорогим российским городом для жизни Анадырь, самым дешевым — Назрань

Росстат представил индекс стоимости жизни в российских населенных пунктах за 2021 год. Самым дорогим для проживания городом стал Анадырь (Чукотский АО), самым дешевым — Назрань (Ингушетия). Москва и Санкт-Петербург не попали в десятку самых дорогих городов.


Алексей Кортнев: «Интересно то, что при этом среднестатистический россиянин совершенно не хочет жить ни в Анадыре, ни в Назрани, предпочитая Москву или Санкт-Петербург. У меня когда-то по этому поводу был стишок: "Живу себе в Анадыре и думаю – а надо ли?"» - вспомнил артист. 

3

Илон Маск заблокировал в соцсетях студента, попросившего у него деньги

Глава компаний Tesla и SpaceX предприниматель Илон Маск заблокировал в соцсетях Джека Суини, 19-летнего студента из Флориды, который создал в Twitter аккаунт, где при помощи бота отслеживает перемещения личного самолета миллиардера, и в ответ на просьбу прекратить "слежку" попросил у Маска 50 тысяч долларов.


Алексей Кортнев: «Илон Маск его просто заблокировал, а не «настучал» в полицию или, например, не прислал к этому несчастному свою личную охрану. И в очередной раз браво, Илон! Вы все-таки очень культурный и добрый человек. Взял и просто заблокировал этого негодяя», - резюмировал собеседник.

4

Попова заявила, что речь о локдауне в России не идет

Речь о локдауне, карантине или каких-то чрезвычайных мерах по противодействию коронавирусу в России сегодня не идет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Алексей Кортнев: «Ура! Слава Богу! Артистов и других работников социальной сферы уже замучили этими локдаунами, запретами и сложностями, которые вводят по каждому поводу. Очень хочется верить, что скоро мы, наконец-то, вздохнем свободно», - поделился музыкант.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: Алексей Кортнев
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