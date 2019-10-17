Кормухина и Белов: Зарплаты наших врачей больше похожи на провокацию

Ольга Кормухина и Алексей Белов: «К этому можно относиться двояко. С одной стороны, для меня, все-таки, врачи и учителя – это бойцы невидимого фронта, которые борются за наши жизни и за наши души. А тут, получается, они покидают поле боя? С другой стороны, как еще привлечь внимание нашей толерантной ко всему общественности? Может здесь хотя бы кто-то зашевелится, и поймет, что с этим надо уже что-то делать», - сказала НСН Ольга Кормухина.

«Да, потому, что иначе нам всем просто негде будет лечиться», - отметил Алексей Белов, обсуждая эту новость с НСН.

«Знаете, дочь моей подруги совсем недавно закончила Первый медицинский, сейчас у нее ординатура. Она за шесть тысяч рублей в месяц работает столько, что ей спать некогда. И это – в Москве. Я даже не знаю, как это назвать», - призналась НСН Ольга Кормухина.

«Вообще, похоже на провокацию», - поделился своим мнением по этому поводу Алексей Белов в эфире НСН.

