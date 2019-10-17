Кормухина и Белов: Зарплаты наших врачей больше похожи на провокацию
Певица Ольга Кормухина и музыкант Алексей Белов специально для НСН подготовили топ главных, на их взгляд, новостей уходящего дня.
Родители российских учеников посетовали на отсутствие профориентации в школах
Большинство родителей российских учеников (55%) считают, что в школах не проводят мероприятия по профориентации, и лишь 25% опрошенных считают, что школы могут помочь детям определиться с профессией.
Ольга Кормухина и Алексей Белов: «Мы, наверное, тоже относимся к этим 55%. Действительно, если вспомнить, какая была профориентация в то время, сейчас такой профориентации и в помине нет. Во-первых, я что-то не припомню, чтобы сейчас были уроки труда. А, между тем, ученые уже доказали, что только развитие мелкой моторики помогает развивать мозги. Не случайно японцы хвалятся и говорят: у нас нет полезных ископаемых, но у нас есть каллиграфия. И все великие умы современности заставляют своих детей не печатать на компьютере, а писать шариковой ручкой, да еще с нажимом. Они знают, что только это запускает определенные мыслительные процессы в мозгу. Поэтому лично я, наверное, на стороне родителей, которые считают, что работы в этом направлении в современных школах не хватает, и считаю, что нужно требовать, чтобы она, все-таки, проводилась!» - подчеркнула Ольга Кормухина, общаясь с НСН.
Памятный камень открыли в Керчи в день годовщины трагедии в Политехническом колледже
Памятный камень открыли в Керчи в день годовщины трагедии в Керченском политехническом колледже, в результате которой погибли более 20 человек. Как отмечается, памятный камень с табличкой воздвигли рядом с образовательным учреждением.
Ольга Кормухина и Алексей Белов: «Хочу сказать, что во время этой трагедии некоторые из молодых ребят проявили героизм и, как Матросов, заслоняли собой убегающих девушек», - напомнил Алексей Белов в разговоре с НСН.
«И это говорит о том, что сейчас, слава богу, появляются молодые люди с правильными краеугольными жизненными понятиями, привитыми им родителями. Перед такими родителями я просто снимаю шляпу и кланяюсь им до земли», - добавила Ольга Кормхина, беседуя с НСН.
Массовые увольнения врачей становятся трендом
Массовые увольнения врачей из-за низких зарплат и тяжелых условий труда, похоже, становятся трендом. Вслед за нашумевшей историей с сотрудниками онкоцентра им.Блохина, о массовом увольнении заговорили и в городской больнице №6 Челябинска. Без профильных специалистов остался травмпункт — сразу три врача написали заявления, и на дневном приеме остались два врача. При этом за полтора года больницу покинули уже пять травматологов.
Ольга Кормухина и Алексей Белов: «К этому можно относиться двояко. С одной стороны, для меня, все-таки, врачи и учителя – это бойцы невидимого фронта, которые борются за наши жизни и за наши души. А тут, получается, они покидают поле боя? С другой стороны, как еще привлечь внимание нашей толерантной ко всему общественности? Может здесь хотя бы кто-то зашевелится, и поймет, что с этим надо уже что-то делать», - сказала НСН Ольга Кормухина.
«Да, потому, что иначе нам всем просто негде будет лечиться», - отметил Алексей Белов, обсуждая эту новость с НСН.
«Знаете, дочь моей подруги совсем недавно закончила Первый медицинский, сейчас у нее ординатура. Она за шесть тысяч рублей в месяц работает столько, что ей спать некогда. И это – в Москве. Я даже не знаю, как это назвать», - призналась НСН Ольга Кормухина.
«Вообще, похоже на провокацию», - поделился своим мнением по этому поводу Алексей Белов в эфире НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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