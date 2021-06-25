Константин Кулясов: Страдания концертной индустрии

Константин Кулясов: «Наша индустрия пострадала в наибольшей степени. Об этом вам расскажет любой промоутер, любая площадка, любой музыкант. Организаторы мероприятий, конечно же, создадут зону, свободную от COVID-19, в масках, перчатках, с санитайзирами в резиновых шапочках, болотных сапогах, очках и даже скафандрах. Будут проводить мероприятия до 23.00, а может быть, даже утренники и полдники, ну куда им деваться? Теперь QR-коды: что выберет наш человек, если боится вакцины – концерт или дома посидеть? Ответ очевиден. Весь интернет в конспирологических теориях: и гайки к телу липнут, и чипы, и Дэйлы, все там. Выживут в нашей индустрии не все», - добавил артист.

