Константин Кулясов: Страдания концертной индустрии
Лидер группы «Анимация» Константин Кулясов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Концерты и спортивные мероприятия в Москве ограничили 500 зрителями
С 22 июня в Москве вводится временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек – как на открытом воздухе, так и в зданиях, строениях, сооружениях. Об этом говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина, который опубликован в его блоге на сайте мэра и правительства Москвы. Фан-зоны и танцполы должны быть закрыты вне зависимости от количества участников мероприятия. Эти ограничения отменят, если организаторы создадут зону, «свободную от ковида», и будут допускать на мероприятие только участников, имеющих QR-коды.
Константин Кулясов: «Наша индустрия пострадала в наибольшей степени. Об этом вам расскажет любой промоутер, любая площадка, любой музыкант. Организаторы мероприятий, конечно же, создадут зону, свободную от COVID-19, в масках, перчатках, с санитайзирами в резиновых шапочках, болотных сапогах, очках и даже скафандрах. Будут проводить мероприятия до 23.00, а может быть, даже утренники и полдники, ну куда им деваться? Теперь QR-коды: что выберет наш человек, если боится вакцины – концерт или дома посидеть? Ответ очевиден. Весь интернет в конспирологических теориях: и гайки к телу липнут, и чипы, и Дэйлы, все там. Выживут в нашей индустрии не все», - добавил артист.
Набиуллина рассказала о последствиях раздачи денег россиянам
По ее словам, если начать печатать деньги и раздавать их людям, то это приведет к росту цен.
Константин Кулясов: «Конечно же, это очевидно любому мало-мальски грамотному экономисту. Печатать деньги ни в коем случае нельзя, а вот перераспределить денежные потоки, на мой взгляд, просто необходимо. Социальная сфера в нашей стране сильно отстает, например, от оборонной. И пусть все ракеты уже в хохломе, хотелось бы, чтобы и к народным чаяниям присматривались внимательнее», - отметил музыкант.
К 2023 году алименты будут взыскивать онлайн
В рамках цифровизации будет построена система, которая будет объединять банки и работодателей, что сделает взыскание алиментов по решению суда полностью автоматической процедурой.
Константин Кулясов: «Такая странная новость! Мне казалось, что сделать должны были уже очень давно. Во всяком случае, если вдруг кто-нибудь из вас задумает не платить по кредитам, вас обязательно найдут», - подчеркнул он.
Россияне стали реже употреблять алкоголь из-за коронавируса
С начала 2021 года жители России стали пить меньше водки, вина и пива по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Константин Кулясов: «Вот же хороший заголовок! Прекрасный стимул для жен отправить своих мужиков делать прививку. Давайте придумаем еще больше мотиваций, вакцинируемся и будем жить нормальной жизнью», - резюмировал собеседник НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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