Кончаловский: Зачем идти в чиновники, если ты не патриот?

Егор Кончаловский : «Мне кажется, что «помойка» - это слишком сильное слово. И мало того, я убежден, что в нашей стране еще долго, если не всегда, телевидение будет играть очень важную роль, хотя бы в силу доступности, географии и прочих вещей. Но, конечно надо сказать, что телевидение, на мой взгляд, сильно и активно пошло на поводу вкусов зрителей. То есть не идет по пути повышения какого-то эстетического или интеллектуального уровня зрителей. Соответственно, телевидение, на мой взгляд, пытается подыграть зрителю, а это ведет к упрощению и зрителя, и самого телевидения. Получается замкнутый круг», – комментирует в эксклюзивном интервью НСН Егор Кончаловский.

