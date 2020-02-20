Кончаловский: Зачем идти в чиновники, если ты не патриот?
Продюсер и режиссер Егор Кончаловский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Макаревич назвал «помойкой» российское телевидение
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич заявил, что ему не нравится современное телевидение и что оно превратилось в «помойку». Об этом музыкант рассказал в интервью «Deutsche Welle на русском».
Егор Кончаловский : «Мне кажется, что «помойка» - это слишком сильное слово. И мало того, я убежден, что в нашей стране еще долго, если не всегда, телевидение будет играть очень важную роль, хотя бы в силу доступности, географии и прочих вещей. Но, конечно надо сказать, что телевидение, на мой взгляд, сильно и активно пошло на поводу вкусов зрителей. То есть не идет по пути повышения какого-то эстетического или интеллектуального уровня зрителей. Соответственно, телевидение, на мой взгляд, пытается подыграть зрителю, а это ведет к упрощению и зрителя, и самого телевидения. Получается замкнутый круг», – комментирует в эксклюзивном интервью НСН Егор Кончаловский.
Мнение граждан: чиновники должны быть патриотами
Большинство россиян, а именно 80 процентов, считают, что чиновники обязаны быть патриотами. Об этом говорят результаты опроса ВЦИОМ. Граждане также уверены, что человек, так или иначе связанный с коррупцией, не может считаться патриотом и искренне любить родину.
Егор Кончаловский : «Я абсолютно с этим согласен. А в противном случае, зачем они идут на государственную службу. Зачем? На теплое место, большую зарплату, на большие возможности или незаконные действия? Если у человека есть желание служить родине, тогда, наверное, он называется патриотом. Все иные причины быть чиновником являются, на мой взгляд, корыстными в той или иной степени», – высказывает свое мнение он в эфире НСН.
Спрос на носки резко подскочил
В онлайн-магазинах резко увеличился спрос на носки в преддверии 23 февраля. Тем временем психологи предупредили россиянок, что мужчины не обрадуются стандартным подаркам.
Егор Кончаловский : «Это очень, кстати, сложный вопрос, потому что он всегда поднимается, мол, якобы носки – это бытовой, принижающий достоинство подарок. На самом деле, лично я не откажусь от носков, но именно от хороших, и буду вполне доволен. Вообще, я всегда заказываю подарки, чтобы мне не дарили всякие глупости. Конечно, речь не идет о дорогих автомобилях и телевизорах», – делится он с НСН.
Состоялся премьерный показ фильма «На Луне» Кончаловского
Прошел премьерный показ картины режиссера Егора Кончаловского «На Луне». Лента рассказывает об избалованном сыне богатых родителей, который во время ночных гонок по улицам Москвы сбивает пешехода. Чтобы перевоспитать сына, отец увозит его в глубинку, в северные края. Там герою предстоит пережить настоящие испытания, которые превращают его в совсем другого человека.
Егор Кончаловский : «Конечно же, это важнейшая новость для меня. Прокат во всех кинотеатрах стартует 27 февраля», – говорит Егор Кончаловский в беседе с НСН.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
- Российский Су-24 подвергся атаке со стороны боевиков в Сирии
- Экс-помощницу вице-премьера обвинили в получении взяток на 4 млн рублей
- Поклонская в стихах высмеяла Шнурова-кандидата
- Всероссийское голосование по изменениям в Конституции пройдет до 1 мая
- Кортнев предложил Шнурову петь матерную песню про кандидатов самому себе