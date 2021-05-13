Комсомольск: в любом преступлении должно быть следствие и адекватный суд

Группа Комсомольск: «Взаимное согласие – это очень важно, но не стоит распространять все современные реалии на то, что было сделано много лет назад, потому что, к сожалению, сейчас уже выпущенный материал не переделают. Мы против культуры отмены, потому что в любом преступлении должно быть следствие и должен быть адекватный суд. И не нужно сходу так экстраполировать все способы западной культуры на нашу страну, в которой совсем другой культурный багаж и совсем другое отношение ко всему. Не нужно слепо заимствовать, потому что это иногда выглядит очень глупо», - рассказали они в интервью НСН.

