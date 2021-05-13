Комсомольск: в любом преступлении должно быть следствие и адекватный суд
Участницы музыкальной группы «Комсомольск» Дарья Дерюгина и Арина Андреева, специально для НСН подготовили топ главных, на их взгляд, новостей уходящего дня.
В росте цен на продукты в России обвинили жадность
Одной из причин роста цен на продукты в России стала жадность отдельных производителей и торговых сетей. Такое обвинение выдвинул премьер-министр Михаил Мишустин. Конкретных производителей глава кабмина называть не стал. По его словам, «у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе».
Группа Комсомольск: «Мы тоже заметили повышение цен на все: на продукты, на медикаменты, на музыкальное оборудование и т.д. Нам всем сейчас нелегко, но единственный путь, который может нам помочь – это помощь друг другу», - прокомментировали Дарья и Арина в интервью НСН.
На околоземных орбитах нашли около 7 тысяч тонн космического мусора
На орбите Земли находится около 7 тысяч тонн космического мусора и 3 тысячи тонн действующих космических аппаратов, включая МКС. Космический мусор - это совокупность различных объектов на орбите Земли, которые не функционируют и не служат полезным целям. Мусор может повредить космические аппараты. Кроме того, в случае схода с орбиты космический мусор может представлять угрозу для населенных пунктов.
Группа Комсомольск: «Может быть построить на Луне станцию для раздельного сбора мусора? Тогда можно будет сортировать вышедшие из строя спутники и различные астероиды, а затем их перерабатывать и строить что-нибудь полезное. Например, можно будет строить космические станции из этого переработанного космического мусора», - сказали они в беседе с НСН.
Сказку «Белоснежка» раскритиковали за пропаганду насилия
Американские журналистки написали критическую статью, в которой, по их мнению, "уличили" компанию Disney в пропаганде насилия в мультфильме "Белоснежка". Активистам не понравился поцелуй, поскольку в сказке не может быть речи о настоящей любви, ведь поцелуй происходит без взаимного согласия.
Группа Комсомольск: «Взаимное согласие – это очень важно, но не стоит распространять все современные реалии на то, что было сделано много лет назад, потому что, к сожалению, сейчас уже выпущенный материал не переделают. Мы против культуры отмены, потому что в любом преступлении должно быть следствие и должен быть адекватный суд. И не нужно сходу так экстраполировать все способы западной культуры на нашу страну, в которой совсем другой культурный багаж и совсем другое отношение ко всему. Не нужно слепо заимствовать, потому что это иногда выглядит очень глупо», - рассказали они в интервью НСН.
Филипп Киркоров отказался от мата
В интервью одному из YouTube-каналов Киркоров заявил, что в его биографии было немало скандалов, но ради своих детей решил отказаться от использования в своем лексиконе матерных слов.
Группа Комсомольск: «Это замечательная новость, но русский язык – велик и могуч, поэтому если матерные слова употребляются в тему и звучат органично, то мы не видим в этом ничего плохого. Главное, чтобы матерные слова не заполняли лексикон целиком. Если вы можете выразить свою мысль без использования нецензурной брани, то лучше сделать это так», – рассказали слушателям НСН группа «Комсомольск».
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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