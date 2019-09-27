Колташов: Ставки по валютным депозитам должен устанавливать рынок, а не Минфин
Экономист Василий Колташов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей финансовой сферы.
Минфин поддерживает инициативу о введении отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте
Минфин поддерживает инициативу о введении отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте и видит в этом одну из мер, направленных на дедолларизацию банковской системы. Об этом заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
Василий Колташов: «Очень интересная мера. Особенно если учесть, что, вообще-то говоря, рынок должен решать, каков будет процент по депозитам. Не Минфин. И если люди в каких-то случаях предпочитают делать вклады в иностранной валюте (хотя проценты по ним обычно смешные), значит они делают это исходя из определенных расчетов. И отрицательные ставки здесь будут выглядеть совершенно циничными, учитывая, что банки-то наши никакой отрицательной рентабельности не имеют. Не кажется ли Минфину наглостью влезать в этот вопрос. А еще не очень понятно. Почему эта мера предлагается именно сейчас. Может быть, это какая-то неуверенность в рубле? Тогда зачем ее так откровенно демонстрировать?» - поинтересовался Василий Колташов, общаясь с НСН.
«Аэрофлот», «Первый канал» и РЖД хотят включить в программу приватизации
Министерство финансов России выступило с инициативой включить в программу приватизации на 2020-2022 годы «Аэрофлот», «Первый канал», РЖД и Государственную транспортную лизинговую компанию. Подготовкой программы занимается Минэкономразвития.
Василий Колташов: «Ну что, можно поздравить Минэкономразвития. Вот только непонятно, зачем вообще нужна эта приватизация. Что, эти предприятия больше совсем не нужны государству? Или для него совершенно лишними являются доходы с этих предприятий? Абсолютно нет! Тогда зачем все это? Затем, чтобы кто-то получил выгоду с этих предприятий, от этой приватизации? То есть приватизация нужна для того, чтобы отдать доходный бизнес или долю бизнеса кому-то. Но, с точки зрения интересов общества, это совершенно не нужно! Зачем это акционирование? Оно совершенно не согласуется с экономической ситуацией. У нас очень слабый экономический рост и разгонять его нужно нажатием на определенные рычаги. Эти крупные государственные компании – и есть рычаги», - рассказал он НСН.
С 2020 года в России стартует программа значительного сокращения персонала в госсекторе
С 2020 года в России стартует программа значительного сокращения персонала в госсекторе. Об этом сообщила первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко. Предполагается, что штат центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти сократят на 10%, а региональных – на 5% в 2020 году, а уже в 2021 году этот показатель будет доведен до 15%. В рамках второго этапа реформы планируется, что территориальные органы министерств и ведомств будут укрупнены и преобразованы в филиалы без статуса юридического лица.
Василий Колташов: «Безумный рост российской бюрократии в нулевые годы был связан с тем, что таким образом государство создавало потребителей. Поэтому главный вопрос заключается не в том, каким образом будет оптимизирована работа этих чиновников и повысится ли у них зарплата, а в том, кто заменит этих потребителей. И вот здесь встает вопрос о бюджетной политике государства. В принципе, российское государство должно нанимать больше людей в социальной сфере. Труд чиновников зачастую общественно бесполезен, а вот труд врачей, учителей, воспитателей в детских садах и других работников социальной сферы общественно полезен. Денег на эту сферу традиционно не хватает. Может быть, нужно, чтобы российское государство тратило больше денег на эти области и больше рабочих мест создавало там? Но пока не слышно, чтобы эти рабочие места создавали», - констатировал Василий Колташов в эфире НСН.
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