Колташов: Ставки по валютным депозитам должен устанавливать рынок, а не Минфин

Василий Колташов: «Ну что, можно поздравить Минэкономразвития. Вот только непонятно, зачем вообще нужна эта приватизация. Что, эти предприятия больше совсем не нужны государству? Или для него совершенно лишними являются доходы с этих предприятий? Абсолютно нет! Тогда зачем все это? Затем, чтобы кто-то получил выгоду с этих предприятий, от этой приватизации? То есть приватизация нужна для того, чтобы отдать доходный бизнес или долю бизнеса кому-то. Но, с точки зрения интересов общества, это совершенно не нужно! Зачем это акционирование? Оно совершенно не согласуется с экономической ситуацией. У нас очень слабый экономический рост и разгонять его нужно нажатием на определенные рычаги. Эти крупные государственные компании – и есть рычаги», - рассказал он НСН.

