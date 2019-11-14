Колташов: Валютный коридор - дохлая схема
Экономист Василий Колташов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей финансовой сферы.
Владимир Путин рассказал о российской экономике, сумевшей избежать рецессии
Владимир Путин рассказал о российской экономике, сумевшей избежать рецессии. На церемонии закрытия делового форума БРИКС глава государства отметил, что этого удалось достичь благодаря сбалансированной макроэкономической политике, ответственному отношению к государственным финансам и шагам по поддержанию стабильности банковского и кредитного рынков.
Василий Колташов: «Нужно отметить, что президент сделал очень важное признание: мы находимся в очень непростой экономической ситуации. И если в российской экономике наблюдается небольшое оживление, то это оживление находится, прямо скажем, на границе с рецессией. И эту границу мы легко можем перейти. Следовательно, вывод из этого заявления должен быть таким: нужно менять экономическую политику, делать ее гораздо более ориентированной на внутреннего покупателя, и на переработку тех ресурсов, которые в России производятся. Любых ресурсов. Никому не уступать прибыль, никому не уступать рабочие места, и всеми силами стимулировать внутреннее производство вместе с внутреннем потреблением, так, чтобы экономика росла и мы удалялись от этой самой рецессии. Ну а рецессия – это просто слово, которым экономисты боятся называть кризис», - заявил НСН Василий Колташов.
В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля и вернуть валютный коридор
Думские комитеты по финансовому рынку и по экономической политике подготовили для Центробанка РФ заключения в рамках проекта документа о направлениях денежно-кредитной политики на 2019, 2020 и 2021 годы. В документе депутаты предлагают отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.
Василий Колташов: «Я напомню, что валютный коридор – это такая замечательная вещь, когда определится границы финансового колебания и в ответ на движение к границе ЦБ производит некие валютные интервенции. Это – дохлая схема, которая очень дорого стоит. В то время, как никакого свободно плавающего курса рубля в России, конечно, нет. ЦБ и Министерство финансов изо всех сил препятствуют спекулянтам. И спекулянты уже устали плакать: они никак не могут как следует «покачать» рубль, чтобы хорошо заработать, как это было в 2014, 2015 и в начале 2016 года. Без валютного коридора здесь ну никак не обойтись», - отметил он, общаясь с НСН.
Россияне претендуют на более низкую зарплату, чем мигранты
Граждане России претендуют на заработную плату на 6% ниже, чем трудовые мигранты из других стран. Наибольшая разница в зарплатных ожидания отмечена у водителей (14%). В среднем мигранты рассчитывают получать на этой должности 54,5 тыс. рублей, россияне — 47 тыс. рублей.
Василий Колташов: «Это показывает, что мигранты уже давно не опускают зарплаты вниз, а, скорее, тянут их в верх. С другой стороны, это показывает, что нам без них никак не обойтись. Но самое главное – это не цифры, озвученные в этой новости, а цифры, которые мы знаем из другой статистики: 10-15 млрд долларов ежегодно переводятся трудовыми мигрантами из России в соседние страны. Это деньги, которые наша щедрая экономика теряет. Иначе говоря, необходимо, чтобы иностранные рабочие в России получали гражданство, легализовались, перевозили сюда свои семьи и оставляли деньги здесь. Ну а вопрос о том, чтобы они стали россиянами, нужно адресовать тем, кто отвечает за нашу культурную политику, которая, ну, прямо скажем, сильно хромает», - констатировал Василий Колташов в беседе с НСН.
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