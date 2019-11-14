Колташов: Валютный коридор - дохлая схема

Василий Колташов: «Это показывает, что мигранты уже давно не опускают зарплаты вниз, а, скорее, тянут их в верх. С другой стороны, это показывает, что нам без них никак не обойтись. Но самое главное – это не цифры, озвученные в этой новости, а цифры, которые мы знаем из другой статистики: 10-15 млрд долларов ежегодно переводятся трудовыми мигрантами из России в соседние страны. Это деньги, которые наша щедрая экономика теряет. Иначе говоря, необходимо, чтобы иностранные рабочие в России получали гражданство, легализовались, перевозили сюда свои семьи и оставляли деньги здесь. Ну а вопрос о том, чтобы они стали россиянами, нужно адресовать тем, кто отвечает за нашу культурную политику, которая, ну, прямо скажем, сильно хромает», - констатировал Василий Колташов в беседе с НСН.

