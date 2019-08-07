Колташов: Губернаторы увольняются по собственному желанию. Но не по своей воле
Экономист Василий Колташов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей финансовой сферы.
Золотовалютные резервы России выросли почти на 1,5 млрд рублей
Международные (золотовалютные) резервы России по состоянию на июль выросли почти на 1,5 млрд рублей (0,3%) и составили почти 520 млрд рублей. Такие данные привели в Центробанке. По данным регулятора, с января по июль текущего года резервы страны выросли на 11%.
Василий Колташов: «Вообще, это хорошо показывает, как Центральный Банк и власти отвечают на наращивание санкций. Американцы подписали новые санкции, а у нас параллельно идет наращивание резервов. Вот только не стоит думать, что за счет этих резервов будет поддержан курс рубля. Если ситуация на рынке будет неблагоприятной, рубль, скорее всего, будет сдавать позиции. А резервы будут нужны для того, чтобы обеспечить общегосударственную финансовую стабильность. Для того, чтобы мы видели и понимали, что в перспективе ЦБ сохраняет устойчивость, собственные средства, а правительство все также может на него рассчитывать», - пояснил НСН Василий Колташов.
Объем «серых» зарплат в России в 2018 году достиг 13 триллионов рублей
Объем «серых» зарплат в России в 2018 году достиг 13 триллионов рублей. Таковы данные Росстата. Общая величина выдаваемых «в конвертах» зарплат равняется 12,6 процента ВВП и сопоставима с расходами федерального бюджета, которые по итогам прошлого года составили 16,8 триллиона рублей.
Василий Колташов: «Зачем эти цифры? Ясно, что российские власти хотели бы, чтобы все эти деньги облагались налогами. Но россияне по-прежнему действуют согласно принципу «Все – в тень». И едва ли политика налогового ужесточения приведет к изменению этой ситуации. Угрозы вызывают недоверие. Обещанное неповышение налогов, напротив, обернулось повышением. Поэтому не стоит удивляться столь значительной сумме, столь большому объему «серых» зарплат. Но, вообще, эти деньги для экономики не потеряны: на самом деле, они были заработаны в экономике и потрачены в экономике. Просто это очень большая сумма», - подчеркнул он, общаясь с НСН.
В Росстате назвали основные причины незанятости наших соотечественников
В Росстате назвали основные причины незанятости наших соотечественников. Выяснилось, что почти 27% опрошенных уволилось по собственному желанию, а 6% перестали работать по окончании срока действия договора. Кроме того, более 16% безработных покинули предыдущее место работы из-за сокращения штата или ликвидации предприятия.
Василий Колташов: «Кажется, люди сами виновны в том, что не имеют работы. Видимо, именно эту мысль Росстат хочет до нас донести. На самом деле, у нас даже губернаторы покидают свои посты по собственному желанию. Хотя, все прекрасно понимают: по собственному желанию, да не по своей воле. И вот это и есть то самое собственное желание, которое, как будто, ставится россиянам в вину. Но, вообще, они не чувствуют себя защищенными на рабочих местах, у них нет уверенности в том, что им будет, на что жить, если они решат сопротивляться работодателю, который решил от них отделаться», - заявил он НСН.
Власти оценили ущерб от пожаров в лесах Красноярского края
Власти оценили ущерб от пожаров в лесах Красноярского края. По предварительным расчетам, он составляет по меньшей мере 1,5–2 млрд рублей.
Василий Колташов: «Все-таки, последствия столь колоссальных пожаров едва ли могут быть оценены столь небольшой суммой. Очевидно, это – просто «успокоительные» данные, вне всякого сомнения, заниженные. Со временем они будут забыты, а потом мы узнаем, сколько же на самом деле мы потеряли от этих страшных пожаров», - спрогнозировал Василий Колташов в эфире НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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