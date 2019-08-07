Колташов: Губернаторы увольняются по собственному желанию. Но не по своей воле

Василий Колташов: «Кажется, люди сами виновны в том, что не имеют работы. Видимо, именно эту мысль Росстат хочет до нас донести. На самом деле, у нас даже губернаторы покидают свои посты по собственному желанию. Хотя, все прекрасно понимают: по собственному желанию, да не по своей воле. И вот это и есть то самое собственное желание, которое, как будто, ставится россиянам в вину. Но, вообще, они не чувствуют себя защищенными на рабочих местах, у них нет уверенности в том, что им будет, на что жить, если они решат сопротивляться работодателю, который решил от них отделаться», - заявил он НСН.

