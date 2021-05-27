Колташов: Поможет ЗОЖ и четырехдневная рабочая неделя
Экономист специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Банке России назвали «некоторым преувеличением» разговоры о гиперинфляции
Зампред Банка России Алексей Заботкин подчеркнул, что «инфляция ускорилась, но говорить о гиперинфляции - некоторое преувеличение». «Это происходит не только у нас, но и во всем мире. И это связано с очень быстрым восстановлением экономики после событий 2020 года», - сказал он.
Василий Колташов: "Это во многом верно. Но остается сильный негативный внутренний российский фактор, разгоняющий цены. Это две девальвации рубля за 2020 год и Банк России не справился с задачей во второй половине 2020 года обеспечить рублю более сильные позиции. Рубль в ходе второй девальвации ослабевал, не смотря на уже произошедшее повышение мировых цен на нефть, и это создало дополнительную нервозность. Что касается нынешней ситуации, это Банк России должен обеспечить укрепление рубля. При такой же мировой цене нефти рубль был значительнее сильнее год назад. Можно укреплять рубль даже при нынешней ситуации", - отметил Василий Колташов,
Роскомнадзор не будет замедлять Google и Facebook в ближайшее время
Роскомнадзор пока не рассматривает необходимость замедления в России работы Google и Facebook по аналогии с Twitter за неудаление запрещенного в РФ контента, так как считает достаточным привлечение их к административной ответственности, заявил глава ведомства Андрей Липов.
Василий Колташов: "Однако вопрос об изменении ситуации с сервисами в сети, с сервисами на мобильных устройствах и с программным обеспечением остаётся открытым. Американские компании занимают же слишком сильные позиции и если говорить о Microsoft, то фактически эта компания является монополией на российском рынке. Альтернативой является только продукция компании Apple. Мы нуждаемся в том, чтобы ситуация была коренным образом изменена", - рассказал НСН Василий Колташов.
Минэнерго исключило подорожание бензина на АЗС сверх инфляции
Цены на внутреннем топливном рынке растут, но дефицита и подорожания сверх инфляции не будет, заявили в ведомстве. Среди негативных факторов влияния ведомство называет рост внешних котировок и сезонное повышение спроса.
Василий Колташов: "Однако само по себе эта инфляция является достаточно высокой. Также мы можем ожидать и дальнейшее повышение цен на нефть. России необходим внутренний ценовый климат, который будет касаться как продовольствия, так и бензина и дизельного топлива, так чтобы эти продукты, производимые в России дешевле, чем на мировом рынке и эта была устойчивая дешевизна, которая бы стимулировала нашу экономику", - считает Колташов.
Россияне все больше интересуются покупкой самогонных аппаратов
Количество поисковых запросов на их приобретение за 2020 год увеличилось на треть по сравнению с предыдущим годом, говорится в докладе о состоянии российского рынка подакцизных товаров, который подготовлен аппаратом бизнес-омбудсмена Бориса Титова для президента России.
Василий Колташов: "Это положение указывает не только на то, что во время пандемии люди неразумно тратили свое время, некоторые просто пили, но и на то, что многие считают разумным не покупать алкоголь в магазинах, а потреблять, произведенный самими. Но вообще это ведет к алкоголизму, поэтому никакой радости быть не может. Можно ответить только сокращением рабочей недели и изменением ситуации в сфере пропаганды здорового образа жизни", - отметил Колташов.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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