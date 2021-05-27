Колташов: Поможет ЗОЖ и четырехдневная рабочая неделя

Василий Колташов: "Это во многом верно. Но остается сильный негативный внутренний российский фактор, разгоняющий цены. Это две девальвации рубля за 2020 год и Банк России не справился с задачей во второй половине 2020 года обеспечить рублю более сильные позиции. Рубль в ходе второй девальвации ослабевал, не смотря на уже произошедшее повышение мировых цен на нефть, и это создало дополнительную нервозность. Что касается нынешней ситуации, это Банк России должен обеспечить укрепление рубля. При такой же мировой цене нефти рубль был значительнее сильнее год назад. Можно укреплять рубль даже при нынешней ситуации", - отметил Василий Колташов,

