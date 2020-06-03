Колташов: План по восстановлению экономики будут менять полтора года

Василий Колташов: «Это решение вполне логичное. Несмотря на то, что мировые цены на нефть двинулись вверх и довольно сильно, оказавшись около 40 долларов за баррель, напомню, что полтора месяца назад я предупреждал, что мировые цены на нефть будут повышаться, и это положительно отразится на курсе российской валюты, примерно это все и происходит. Так вот депрессивная ситуация мировой экономики не позволяет экспортерам, России и Саудовской Аравии, отказаться от политики сокращения добычи нефти. То, что инфляционная волна, долларовая эмиссия оказывают влияние на цены на нефть – это, конечно, хорошо для экспортеров. Но они прекрасно понимают, что объемы продаж все равно остаются серьезно пониженными, и это долговременная ситуация. Поэтому какими бы выгодными не были цены, все равно сокращать добычу, возможно, еще придется. Как минимум, придется сохранить сокращенные объемы теперь», – прокомментировал он НСН.

