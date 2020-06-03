Колташов: План по восстановлению экономики будут менять полтора года
Экономист Василий Колташов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Мишустин поручил доработать общенациональный план восстановления экономики
Глава правительства России Михаил Мишустин поручил оперативно доработать общенациональный план по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики, который накануне был представлен им президенту России Владимиру Путину.
Василий Колташов: «Уже интересно то, что сразу будучи доложенным этот план вызвал необходимость поправок. Очевидно, эти поправки будут вноситься на протяжении ближайших полутора лет, потому что все равно там есть моменты, неохваченные антикризисной политикой, и политика будет, скорее, реагировать на вызовы, чем действовать строго по плану, игнорируя все, что находится за пределами плана. План будет расширяться, это главное, что мы должны понять из этой доработки. Скорее всего, он будет более затратным, чем это было объявлено. Я полагаю, что процентов на 20, как минимум», – поделился своим мнением со слушателями НСН Василий Колташов.
Россия и Саудовская Аравия договорились продлить сокращения добычи
Россия и Саудовская Аравия договорились продлить сокращения добычи нефти минимум на месяц.
Василий Колташов: «Это решение вполне логичное. Несмотря на то, что мировые цены на нефть двинулись вверх и довольно сильно, оказавшись около 40 долларов за баррель, напомню, что полтора месяца назад я предупреждал, что мировые цены на нефть будут повышаться, и это положительно отразится на курсе российской валюты, примерно это все и происходит. Так вот депрессивная ситуация мировой экономики не позволяет экспортерам, России и Саудовской Аравии, отказаться от политики сокращения добычи нефти. То, что инфляционная волна, долларовая эмиссия оказывают влияние на цены на нефть – это, конечно, хорошо для экспортеров. Но они прекрасно понимают, что объемы продаж все равно остаются серьезно пониженными, и это долговременная ситуация. Поэтому какими бы выгодными не были цены, все равно сокращать добычу, возможно, еще придется. Как минимум, придется сохранить сокращенные объемы теперь», – прокомментировал он НСН.
Трамп призвал ввести войска в Нью-Йорк
Президент США Дональд Трамп призвал ввести войска в Нью-Йорк на фоне протестов. Об этом он написал в Twitter.
Василий Колташов: «Соединенные Штаты оказались в патовой ситуации по вине того же самого Трампа. А сейчас он вынужден действовать некрасиво. В 2016-2017 годах Трамп говорил о том, что пузырь на фондовом рынке США неизбежно разорвется и породит тяжелейший экономический кризис. Если бы тогда он догадался, что от этого кризиса необходимо страховаться обещанием людям социальной системы, сейчас он мог бы говорить, что массовая безработица, которая уже ныне приближается к уровню времен Великой депрессии, то есть к 25 процентам трудоспособного населения, не его вина, и что он предлагал эту ситуацию разрегулировать», – подытожил в интервью НСН Василий Колташов.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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