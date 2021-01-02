Колташов: американцы усугубили прикрытый пандемией экономический кризис

Василий Колташов: «2020 год неизбежно останется в памяти людей, как год бедствий. Но дело в том, что пандемия во многом прикрыла, где-то и обострила, нечто иное – это была новая волна экономического кризиса, которая накрыла мировую экономику уже весной. Эта волна подготовлялась с замедлением мировой экономики в 2019 году, поэтому говорить о том, что все порождено коронавирусом, неверно. Но масштаб и сила, а самое главное, хаотичность и разрушительность этой волны были продиктованы ошибками, которые допустила Федеральная резервная система США. Вместо того, чтобы бросить все средства на поддержание своих любимых пузырей на фондовом рынке, чтобы увеличить заранее бюджетный дефицит и предотвратить просадку экономики, видя, что китайская экономика уже не просто замедляется, но ставится на паузу из-за коронавируса, американские власти допустили грубые просчеты. Поэтому 2020 год – год экономических бедствий», – пояснил в беседе с НСН Василий Колташов.

