Колташов: американцы усугубили прикрытый пандемией экономический кризис
Экономист специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей 2020 года.
Пандемия COVID-19
В 2020 году началась пандемия COVID-19, борьба с коронавирусом продолжается по сей день.
Василий Колташов: «2020 год неизбежно останется в памяти людей, как год бедствий. Но дело в том, что пандемия во многом прикрыла, где-то и обострила, нечто иное – это была новая волна экономического кризиса, которая накрыла мировую экономику уже весной. Эта волна подготовлялась с замедлением мировой экономики в 2019 году, поэтому говорить о том, что все порождено коронавирусом, неверно. Но масштаб и сила, а самое главное, хаотичность и разрушительность этой волны были продиктованы ошибками, которые допустила Федеральная резервная система США. Вместо того, чтобы бросить все средства на поддержание своих любимых пузырей на фондовом рынке, чтобы увеличить заранее бюджетный дефицит и предотвратить просадку экономики, видя, что китайская экономика уже не просто замедляется, но ставится на паузу из-за коронавируса, американские власти допустили грубые просчеты. Поэтому 2020 год – год экономических бедствий», – пояснил в беседе с НСН Василий Колташов.
К Конституции РФ были приняты поправки
Поправки к Конституции России были предложены президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию 15 января 2020 года. Их утвердили по итогам общероссийского референдума в июне-июле.
Василий Колташов: «Одна из этих поправок выводила Россию из-под контроля международного права, ставя внутреннее право выше права внешнего. И с точки зрения реализации самостоятельной экономической политики, этот шаг чрезвычайно важен и полезен. Было видно, что общество поддержало поправки, но поддержало оно не только это изменение, а куда больше возвращение к социальному государству, которое регулирует экономические процессы, которое отвечает перед обществом и обеспечивает социальную поддержку людям», – сказал он в эфире НСН.
В России начала действовать льготная ипотека
В России начала действовать льготная ипотека под 6,5 процентов годовых. Изначально она должна была действовать до ноября 2020 года, но затем срок ее реализации продлили до 1 июля 2021 года.
Василий Колташов: «В дальнейшем кредитование покупателей и снижение ставки по кредитам, которые еще будут у нас происходить, обеспечат в значительной мере рост российской экономики. Но именно в 2020 году произошли качественные изменения, когда Центральный банк понизил ключевую ставку, понизил резко, не оглядываясь на весьма сложное положение на рынке нефти, на ослабление курса рубля и на возможный отток спекулятивного финансового капитала из-за снижения ключевой ставки, что и произошло, и все-таки это было сделано. И Россия начала движение к более комфортной для покупателей ставке по недвижимости. Но снижение ставки не решает основной вопрос. Кроме всего прочего нужны и покупатели, чтобы эти покупатели имели собственные средства, поэтому одним снижением ставки спрос не обеспечить», – подытожил в интервью НСН Василий Колташов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
3,2 млн+26 301 / сут.
Умерли
58 002+447 / сут.
Выздоровели
2,6 млн+18 897 / сут.
- В Хабаровске заявили о прекращении митингов в поддержку Фургала
- Россия откатилась на 10 лет назад в добыче нефти и газа
- На Украине компания подала документы на регистрацию российской вакцины «Спутник V»
- Москвичей предупредили о непогоде в субботу
- Еще повоюем? Названы главные «горячие точки» 2021 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru