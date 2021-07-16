Колташов объяснил рост цен на бананы

Экономист специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели. 

1

Россиянам стали реже выдавать автокредиты

 В тоже время Росстат указывает, что у половины российских семей не имеет личного автомобиля, следует из комплексного наблюдения условий жизни россиян. 

Василий Колташов: «Все это говорит о том, что мы достигли пика в потреблении и применении автомобиля, как личного транспорта. Это видно в больших городах, где разворачивается транспортная революция, возрождение общественного транспорта на новой технологичной основе», - объяснил он.

2

Бизнес-ассоциации США обратились к РФ с просьбой признать иностранные сертификаты о вакцинации.

Американская торговая палата и Ассоциация европейского бизнеса попросили правительство России признать иностранные сертификаты о вакцинации.

Василий Колташов: «Скорее всего, в мировом формате и в России мы будем наблюдать постепенное признание иностранных сертификатов о вакцинации. Но если говорить о нашей стране, то скорее всего, это произойдет только после того, как увидим на Западе признание российских сертификатов и вакцины», - отметил собеседник НСН. 

3

Цены на бананы в магазинах России побили пятилетний рекорд

Бананы, которые россияне покупают почти так же часто, как и картофель, подорожали в рознице, их цена достигла максимума за пять лет, вернувшись на уровень 2016 года.

Василий Колташов: «При этом нужно учитывать, что продолжается мировой рост цен на продовольствие. А в случае с российским рынком мы наблюдали, что бананы, которые оставались достаточно дешевым продуктом, стали притягивать к себе спрос и цены на этот продукт начали расти», - пояснил экономист. 

4

Россиянам стали чаще предлагать работать за еду

В пандемию работодатели чаще стали предлагать россиянам сертификаты на еду и товары для офиса.

Василий Колташов:  «Эта новость шокирует! И в тоже время говорит о том, что немалыми были трудности для российской экономики. И эти немалые трудности так и не были в полной мере преодолены, не смотря на то, что прошел уже более, чем год с момента мартовского падения рынков. Однако остается надежда на то, что активизация на мировом рынке, активизирует и российскую экономику, и россиянам перестанут предлагать работать за еду», - добавил он. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости / Александр Натрускин
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