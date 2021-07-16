Колташов объяснил рост цен на бананы

Василий Колташов: «Эта новость шокирует! И в тоже время говорит о том, что немалыми были трудности для российской экономики. И эти немалые трудности так и не были в полной мере преодолены, не смотря на то, что прошел уже более, чем год с момента мартовского падения рынков. Однако остается надежда на то, что активизация на мировом рынке, активизирует и российскую экономику, и россиянам перестанут предлагать работать за еду», - добавил он.

