Колташов объяснил падение интереса россиян к открытию бизнеса
Экономист специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Опрос показал, на что ориентируются россияне при выборе ипотеки
Более половины россиян при оформлении ипотечного кредита ориентируются на размер процентной ставки, а еще около 40% - на известность бренда кредитора.
Василий Колташов: «Последнее чрезвычайно важно. Когда идет речь об известности бреда, граждане под этим понимают сложности, которые закладываются в договор. И поскольку люди ориентируются на то, чтобы получить не только определенный процент, но и понятный процент, а так же рассчитывают получить и минимум сложностей, то они стараются брать кредит в банках, в которых уже брали кредиты их знакомые - это в том случае, если речь идет не о первой десятке раскрученных банковских брендов. И этот критерий очень важный: он говорит о желании заемщиков чувствовать себя более уверенно», - объяснил экономист.
В России снизилось число людей, готовых открыть собственный бизнес
Больше всего упал интерес к своему делу в Москве и крупных городах.
Василий Колташов: «Все это закономерно. Особенно закономерно, если учесть, что микрофинансовые организации сообщают о резко увеличившемся спросе на большие кредиты, это больше 30 тысяч рублей, со стороны малого бизнеса. Очень тяжелый 2020 год, масса трудностей, чрезвычайная дороговизна ведения дел в крупных городах. Для того, чтобы начать что-то небольшое, требуется подчас весьма значительный капитал, особенно, когда вы начинаете это дело по некой стандартной схеме. И в этой ситуации люди начинают выбирать нечто более рациональное, более приземленное и перспективное», - отметил собеседник НСН.
Представлен рейтинг российских регионов по динамике розничной торговли
В первом полугодии 2021 года оборот розничной торговли увеличился в 80 российских регионах. Максимальный рост наблюдался в Адыгее и Краснодарском крае — 24,4 и 20,5% соответственно. В пяти субъектах Федерации — Ненецком автономном округе, Свердловской, Омской, Томской и Мурманской областях — покупательная активность, напротив, снизилась до отрицательных значений.
Василий Колташов: «Однако, в целом мы можем ожидать, что российская экономика и российская внутренняя торговля будут прирастать в ближайшее годы. Начнется это уже с текущих месяцев и с текущих перспектив. Естественно никто и ничто не застрахован от непредсказуемых шоков на мировом рынке, но все-таки оживление и рост – это то, что мы сейчас уже наблюдаем», - спрогнозировал экономист.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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