Колташов объяснил падение интереса россиян к открытию бизнеса

Василий Колташов: «Последнее чрезвычайно важно. Когда идет речь об известности бреда, граждане под этим понимают сложности, которые закладываются в договор. И поскольку люди ориентируются на то, чтобы получить не только определенный процент, но и понятный процент, а так же рассчитывают получить и минимум сложностей, то они стараются брать кредит в банках, в которых уже брали кредиты их знакомые - это в том случае, если речь идет не о первой десятке раскрученных банковских брендов. И этот критерий очень важный: он говорит о желании заемщиков чувствовать себя более уверенно», - объяснил экономист.

