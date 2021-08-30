Колташов объяснил падение интереса россиян к открытию бизнеса

Экономист специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Опрос показал, на что ориентируются россияне при выборе ипотеки

Более половины россиян при оформлении ипотечного кредита ориентируются на размер процентной ставки, а еще около 40% - на известность бренда кредитора.

Василий Колташов: «Последнее чрезвычайно важно. Когда идет речь об известности бреда, граждане под этим понимают сложности, которые закладываются в договор. И поскольку люди ориентируются на то, чтобы получить не только определенный процент, но и понятный процент, а так же рассчитывают получить и минимум сложностей, то они стараются брать кредит в банках, в которых уже брали кредиты их знакомые - это в том случае, если речь идет не о первой десятке раскрученных банковских брендов. И этот критерий очень важный: он говорит о желании заемщиков чувствовать себя более уверенно», - объяснил экономист.

2

В России снизилось число людей, готовых открыть собственный бизнес

Больше всего упал интерес к своему делу в Москве и крупных городах. 

Василий Колташов: «Все это закономерно. Особенно закономерно, если учесть, что микрофинансовые организации сообщают о резко увеличившемся спросе на большие кредиты, это больше 30 тысяч рублей, со стороны малого бизнеса. Очень тяжелый 2020 год, масса трудностей, чрезвычайная дороговизна ведения дел в крупных городах. Для того, чтобы начать что-то небольшое, требуется подчас весьма значительный капитал, особенно, когда вы начинаете это дело по некой стандартной схеме. И в этой ситуации люди начинают выбирать нечто более рациональное, более приземленное и перспективное», - отметил собеседник НСН. 

3

Представлен рейтинг российских регионов по динамике розничной торговли

В первом полугодии 2021 года оборот розничной торговли увеличился в 80 российских регионах. Максимальный рост наблюдался в Адыгее и Краснодарском крае — 24,4 и 20,5% соответственно. В пяти субъектах Федерации — Ненецком автономном округе, Свердловской, Омской, Томской и Мурманской областях — покупательная активность, напротив, снизилась до отрицательных значений.

Василий Колташов: «Однако, в целом мы можем ожидать, что российская экономика и российская внутренняя торговля будут прирастать в ближайшее годы. Начнется это уже с текущих месяцев и с текущих перспектив. Естественно никто и ничто не застрахован от непредсказуемых шоков на мировом рынке, но все-таки оживление и рост – это то, что мы сейчас уже наблюдаем», - спрогнозировал экономист.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости / Александр Натрускин
ТЕГИ:Авторские НовостиИпотекаСредний И Малый Бизнес
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры

авторские новости