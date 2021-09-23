Клюкин: Отмена фестивалей накануне – традиция 2021 года

Андрей Клюкин: «Хочется какой-то твердости позиции от властей Москвы.В прошлый раз, когда ввели QR-коды, я думал так: бахну себе тату с QR-кодом и все. Я был уверен что у всех оно будет индивидуально, пока действует прививка – действует тату, перестало действовать - загнал добавку спутника по мышце и пошел дальше. Но с таким подходом «то едем, то не едем» очень сложно. Так что призыв мой простой – уже определитесь! Не в бирюльки играем», - отметил он.

