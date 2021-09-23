Клюкин: Отмена фестивалей накануне – традиция 2021 года
Продюсер фестивалей «Дикая мята» и «VIOLET» Андрей Клюкин специально для НСН подготовил топ главных новостей из мира музыки и шоу-бизнеса, на его взгляд.
Фестиваль «Чернозём» отменен за день до начала мероприятия
Рок-фестиваль «Чернозём», который должен был пройти в Воронеже 24, 25 и 26 сентября, официально отменили ранее в четверг.
Андрей Клюкин: «Все по сложившейся в 2021 году традиции: разрешение на фестиваль было, начаться он должен был завтра, но разрешение за один день отозвали. Как раз ребята успели вложить по-максимуму средств, построить сцены, создать инфраструктуру, оплатить и привезти музыкантов. И вот один росчерком пера организаторы ранее согласованного мероприятия теперь должны всем десятки миллионов рублей. Ну это просто п***ц! Парни, держитесь, постарайтесь не опускать руки», - сказал Клюкин.
Власти Москвы не исключили возврат системы QR-кодов
В столичном правительстве могут принять решение о возврате системы QR-кодов в кафе и ресторанах, а также об обязательной «удалёнке» для не менее 30% сотрудников компаний, в случае, если рост количества заболевших продолжится.
Андрей Клюкин: «Хочется какой-то твердости позиции от властей Москвы.В прошлый раз, когда ввели QR-коды, я думал так: бахну себе тату с QR-кодом и все. Я был уверен что у всех оно будет индивидуально, пока действует прививка – действует тату, перестало действовать - загнал добавку спутника по мышце и пошел дальше. Но с таким подходом «то едем, то не едем» очень сложно. Так что призыв мой простой – уже определитесь! Не в бирюльки играем», - отметил он.
«Эмми» обвинили в расизме из-за отсутствия темнокожих лауреатов премии
В Лос-Анджелесе завершилась 73-я церемония вручения телевизионной премии «Эмми», где, несмотря на большое количество темнокожих кандидатов, все главные актерские награды достались белым артистам. В издании подчеркнули, что среди номинантов на различные актерские награды 44 процента составляли люди, принадлежащие к этническим меньшинствам, однако во всех 12 категориях для артистов первого и второго плана победили белокожие звезды телеэкрана.
Андрей Клюкин: «Давайте и я добавлю свой голос в общий хор недовольных. Все претензии к «Эмми» считаю обоснованы, и действительно премии за лучшую игру надо равномерно распределять не только среди представителей разных расс, но и среди представителей разных гендеров. И вообще, почему речь идет только кино! Надо этот опыт перенести на спорт. Просто всем поровну как в детском садике!» - предложил собеседник НСН.
Джонни Депп призвал бороться с несправедливостью
Актер Джонни Депп призвал бороться с несправедливостью и «культурой отмены», сообщает портал Deadline. Он отметил, что иногда достаточно одного неверного предложения, чтобы человека затравили.
Андрей Клюкин: «Тут даже шутить не хочется. Просто от себя скажу, что Джонни Депп - классный актер и неплохой музыкант. Да, со слов его бывшей, он грубиян и алкоголик, но мне кажется на Руси настройки не такие тонкие, как в США. Так что пожелаем Джонни завязывать грустить у себя на американщине и выдвигаться к нам: бухающие и поющие актеры - это наши скрепы», - сыронизировал продюсер.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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