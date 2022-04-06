«Классный вояж»: Грымов предложил Пригожину покатать Зюганова на машине
Художественный руководитель театра «Модерн» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Зюганов объяснил катаклизмы изнеможением планеты без социализма
Многочисленные экологические катастрофы, такие как бури, тайфуны и пожары, связаны с изнеможением природы, вызванным ее беспрецедентной эксплуатацией капитализмом. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он объяснил, что остановить происходящее может только массовое внедрение практик социализма.
Юрий Грымов: «Хочется спросить: «Уважаемый Геннадий Зюганов, что вы курите?» Повторю, что он пишет, что все катаклизмы, тайфуны, цунами, землетрясения может остановить только массовое внедрение практик социализма»! Поздравляю вас, господа, что с ним живем в одно время», - сыронизировал режиссер.
Иосиф Пригожин раскрыл свои способы экономии денег
«В повседневной жизни тратим деньги только на самое необходимое. Ведь средства всегда могут понадобиться на наши музыкальные проекты. В рестораны часто не ходим, но все-таки бываем. Но шиковать ни в чем не стремимся. Например, в семье у нас не две машины, а только одна, зато высокого класса», - рассказал шоумен.
Юрий Грымов: «Класс! Читаю еще раз медленно «у нас не две машины, а только одна, зато высокого класса», у вас же у всех по две-три машины в семье, правильно? Их, наверно, как-то с Зюгановым надо свести что ли? Пусть тогда Пригожин покатает Зюганова на машине, а Зюганов ему в это время расскажет, что нужно вводить практики социализма. Классный вояж получится», - пошутил собеседник.
Театр «Модерн» готовит большую премьеру
Через месяц в театре «Модерн» представят ироничную комедию «мАсквичи».
Юрий Грымов: «Это трогательная комедия, поверьте, про вас, про меня. Вы увидите, что такое конфликт, смешные конфликтные ситуации людей из разных поколений. И как же курьезы могут происходить, когда люди разные, кто-то живет в другой стране, кто-то родился в СССР. Это очень смешная история в театре «Модерн». Запоминаем, называется «мАсквичи»», - пригласил к себе худрук.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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