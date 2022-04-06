«Классный вояж»: Грымов предложил Пригожину покатать Зюганова на машине

Художественный руководитель театра «Модерн» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Зюганов объяснил катаклизмы изнеможением планеты без социализма

Многочисленные экологические катастрофы, такие как бури, тайфуны и пожары, связаны с изнеможением природы, вызванным ее беспрецедентной эксплуатацией капитализмом. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он объяснил, что остановить происходящее может только массовое внедрение практик социализма.

Юрий Грымов: «Хочется спросить: «Уважаемый Геннадий Зюганов, что вы курите?» Повторю, что он пишет, что все катаклизмы, тайфуны, цунами, землетрясения может остановить только массовое внедрение практик социализма»! Поздравляю вас, господа, что с ним живем в одно время», - сыронизировал режиссер. 

2

Иосиф Пригожин раскрыл свои способы экономии денег

«В повседневной жизни тратим деньги только на самое необходимое. Ведь средства всегда могут понадобиться на наши музыкальные проекты. В рестораны часто не ходим, но все-таки бываем. Но шиковать ни в чем не стремимся. Например, в семье у нас не две машины, а только одна, зато высокого класса», - рассказал шоумен.

Юрий Грымов: «Класс! Читаю еще раз медленно «у нас не две машины, а только одна, зато высокого класса», у вас же у всех по две-три машины в семье, правильно? Их, наверно, как-то с Зюгановым надо свести что ли? Пусть тогда Пригожин покатает Зюганова на машине, а Зюганов ему в это время расскажет, что нужно вводить практики социализма. Классный вояж получится», - пошутил собеседник. 

3

Театр «Модерн» готовит большую премьеру

Через месяц в театре «Модерн» представят ироничную комедию «мАсквичи».

Юрий Грымов: «Это трогательная комедия, поверьте, про вас, про меня. Вы увидите, что такое конфликт, смешные конфликтные ситуации людей из разных поколений. И как же курьезы могут происходить, когда люди разные, кто-то живет в другой стране, кто-то родился в СССР. Это очень смешная история в театре «Модерн». Запоминаем, называется «мАсквичи»», - пригласил к себе худрук. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: Юрий Грымов
ТЕГИ:Авторские НовостиИосиф ПригожинГеннадий Зюганов
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