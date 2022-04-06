«Классный вояж»: Грымов предложил Пригожину покатать Зюганова на машине

Юрий Грымов: «Класс! Читаю еще раз медленно «у нас не две машины, а только одна, зато высокого класса», у вас же у всех по две-три машины в семье, правильно? Их, наверно, как-то с Зюгановым надо свести что ли? Пусть тогда Пригожин покатает Зюганова на машине, а Зюганов ему в это время расскажет, что нужно вводить практики социализма. Классный вояж получится», - пошутил собеседник.

