Кэш и прививках и ПЦР: Зато у нас снова будет «Нашествие»!

КЭШ из группы Слот: «Хоть я и не смотрю фильмы-комиксы, для меня это личная утрата. Как только Бенедикт Кэмбербэтч появился в роли Шерлока, меня стали преследовать постоянные сравнения с ним в виде подписи под постами в Instagram. Я сначала сопротивлялся, но потом смирился и даже захотел пойти на Comicon в образе Шерлока, но, как и многое другое, Comicon «заморозила» пандемия», - отметил он.

