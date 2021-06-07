Кэш и прививках и ПЦР: Зато у нас снова будет «Нашествие»!

Кэш из группы «Слот» и «Модем» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня. 

1

Коллекторы пожаловались на Милонова в Следственный комитет

Ранее депутат в эфире радиостанции «Говорит Москва» рекомендовал лишать коллекторов пенсии

КЭШ из группы Слот: «Все, что Милонов говорит, не имеет практического смысла и на 99% какой-то реализации. Сразу вспоминается, что по самой известной его инициативе только один человек был привлечен к ответственности, и то за цитирование Фаины Раневской «Гомосексуализм – это не извращение, извращение – это балет на льду и хоккей на траве». Великая женщина, я готов подписаться под каждым словом!» - сказал музыкант.

2

Сотрудник Олимпийского комитета Японии совершил самоубийство

Пятидесятидвухлетний глава бухгалтерского отдела Олимпийского комитета Японии 7 июня совершил самоубийство. Об этом сообщил телеканал Nippon TV. 

КЭШ из группы Слот: «Мне, как участнику Олимпийских игр, это резануло слух. И сразу фантазия воскликнула: «О, боже! Как это по-японски». И замелькали слова «харакири», «сеппуку». Несчастная уже замученная пандемией Олимпиада в Токио теперь еще оформлена таким образом. Я думаю, что непосредственно к играм это событие отношения не имеет. Это, наверняка, просто личная драма, которую СМИ растащили на яркие неоновые заголовки», - предположил артист, в 1992 году выступивший на зимней Олимпиаде в дисциплине санного спорта.

3

Издательство Marvel решило «убить» Доктора Стрэнджа

Издательство Marvel Comics готовится выпустить серию комиксов под названием «Смерть Доктора Стренджа». Таким образом поклонники персонажа узнали о его готовящейся гибели. Впрочем, подробности сюжета не разглашаются.

КЭШ из группы Слот: «Хоть я и не смотрю фильмы-комиксы, для меня это личная утрата. Как только Бенедикт Кэмбербэтч появился в роли Шерлока, меня стали преследовать постоянные сравнения с ним в виде подписи под постами в Instagram. Я сначала сопротивлялся, но потом смирился и даже захотел пойти на Comicon в образе Шерлока, но, как и многое другое, Comicon «заморозила» пандемия», - отметил он.

4

Депутат Госдумы вручил Моргенштерну собственную премию

Депутат Госдумы Алексей Лисовенко решил поддержать российского рэпера Моргенштерна после скандала на премии МУЗ-ТВ и вручил ему собственную премию в категории «Хайп рунета».

КЭШ из группы Слот: «Кто? Кого? Что? Кто вообще такой? Понятно, что Моргешнтерн – хайп-глыба всея Руси. Вот этот Лисовенко кто? И что за премию он ему вручил? Тарелку напечатал?» - спросил музыкант.

5

«НАШЕСТВИЕ» станет свободным от COVID-19

Все зрители и гости фестиваля смогут попасть на мероприятие только с отрицательным результатом теста ПЦР или сертификатом о вакцинации от СOVID-19.  

КЭШ из группы Слот: «Ну, вот такая сейчас ситуация. Поэтому предлагается понять и простить. Мы вот сейчас летим на фестиваль в Ташкент, и завтра тоже пойду сдавать ПЦР. Зато в итоге у нас снова будет «Нашествие». Мне остается только добавить, что с группой «Модем» на «Нашествии» мы выступаем в пятницу 30 июля, а «Слот» станет хэдлайнером сцены «Ультра» 31 июля», - напомнил артист.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

Фото: Официальная страница группы Слот в "ВКонтакте"
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