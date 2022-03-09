Вокалист Кэш: Меня давно удручает позиция панков
Кэш из групп Слот и Модем специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей из мира музыки.
Группа Scorpions представила новый альбом
Участники англоязычной немецкой рок-группы Scorpions представили в Сети новый альбом «Rock Believer».
КЭШ из группы Слот: «Переводится название альбома, как «Верующий в Рок-музыку», видимо, на этом они и держатся. Я был на их шоу в ВТБ Арене и, конечно, должен снять шляпу, Scorpions – большие молодцы. Дядьки, которые проехали уже 5 прощальных туров по России, и которым за 70 лет, тем не менее, все еще в строю. Это очень круто!» - сказал музыкант.
Западные музыканты продолжают отменять свои концерты в России
В след за Imagine Dragons, Игги Попом, Тиллем Линдеманном, The Killers, Gorillaz, My Chemical Romance, Green Day, Placebo. Свои концерты, запланированные на 2023 год, отменила финская группа Amorphis и французы Igorrr.
КЭШ из группы Слот: «Мир меняется, и ситуация сложная, и все сейчас зависимы от мнения Всех. Вот и отменяют концерты в России. Значит, будет музыкальное импортозамещение. У нас полно крутых коллективов, будем ходить на них», - поделился мнением музыкант.
Группа «НАИВ» объявила о приостановке концертной деятельности
Лидер коллектива Александр Чача Иванов в видео, выложенном в Instagram, сказал, что «не понимает, как сейчас, веселиться, скакать на одной ноге и орать матом». Поэтому он принял решение прекратить концертную деятельность «НАИВА» и остальных его проектов.
КЭШ из группы Слот: «Вот в данном конкретном месте с импортозамещением как-то сразу не задалось. Вообще я хочу сказать, что Чача взрослый и умный человек, но, в целом, позиция панков меня удручает давно, еще с момента саботирования всем панк-движением «Нашествия» не помню, какого года», - вспомнил собеседник.
Yamaha Music продолжает свою работу в России
Российское представительство Yamaha Music объявило о продолжении работы в России в штатном режиме. Таким образом компания отреагировала на необоснованные слухи на этот счет.
КЭШ из группы Слот: «Для меня лично это радостная новость. Вся музыка, которую я делаю, производится в Steinberg Cubase, дистрибьютером которой на нашей территории является Yamaha Music. И в общем-то японцы дистрибьютируют немцев, но мне-то это совершенно до лампады. Мне важно, чтобы этот продукт совершенствовался и я им пользовался», - подытожил он.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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