Вокалист Кэш: Меня давно удручает позиция панков

КЭШ из группы Слот: «Переводится название альбома, как «Верующий в Рок-музыку», видимо, на этом они и держатся. Я был на их шоу в ВТБ Арене и, конечно, должен снять шляпу, Scorpions – большие молодцы. Дядьки, которые проехали уже 5 прощальных туров по России, и которым за 70 лет, тем не менее, все еще в строю. Это очень круто!» - сказал музыкант.

