Кэш из группы «Слот» поставил Моргенштерну «незачет» за слова о Дне Победы

КЭШ из группы Слот: «Вот интересно, он сам додумался или это его замечательный PR-отдел так обо***лся? Я принципе, нормально отношусь у Моргенштерну, вот такая наша реалия: «Че, качает». Но здесь он здесь он попутал все берега. Это как с матом, если ты говорить человеку, который сам выражается матерно, он к этому готов и даже не заметит, для него это норма речи. Но если ты материшься в библиотеке, то, возможно, тетенька библиотекарша будет расстроена. Как можно не понимать? Как можно цеплять людей, которые прошли войну? Зачем их обижать? Короче, «незачет»», - резюмировал музыкант.





