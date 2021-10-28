Кэш из группы «Слот» поставил Моргенштерну «незачет» за слова о Дне Победы
Кэш из группы «Слот» и «Модем» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Заявивший о бессмысленности Дня Победы Моргенштерн пойдет в музей Победы
Рэпер Моргенштерн пойдет на экскурсию в музей Победы, куда его пригласили после высказывания о бессмысленности празднования Дня Победы.
КЭШ из группы Слот: «Вот интересно, он сам додумался или это его замечательный PR-отдел так обо***лся? Я принципе, нормально отношусь у Моргенштерну, вот такая наша реалия: «Че, качает». Но здесь он здесь он попутал все берега. Это как с матом, если ты говорить человеку, который сам выражается матерно, он к этому готов и даже не заметит, для него это норма речи. Но если ты материшься в библиотеке, то, возможно, тетенька библиотекарша будет расстроена. Как можно не понимать? Как можно цеплять людей, которые прошли войну? Зачем их обижать? Короче, «незачет»», - резюмировал музыкант.
Группа «Алиса» отказалась от концертов из-за коронавирусных ограничений
Решение приостановить концертную деятельность музыканты приняли после отмены их выступления в новосибирском лофт-парке «Подземка». По словам концертного директора коллектива Кирилла Титова, мероприятие отменили после звонка «административных чинов». При этом владельцы площадки утверждают, что участники «Алисы» не согласились с системой, согласно которой вход возможен только при наличии QR-кода.
КЭШ из группы Слот: «Странное заявление, оно немножко из разряда мема «Спасибо, Кэп!» Группа «АлисА» отказалась от концертов из-за коронавирусных ограничений. Все сейчас в этой ситуации. Что тут кого-то выделять?» - отметил артист.
Группа СЛОТ готовится отпраздновать свое 20-летие
К празднованию 20-летия коллектива готовится трибьют- проект “СЛОТ XX TRIBUTE”.
КЭШ из группы Слот: «Мы идем к концерту 18 февраля в Adrenaline Stadium в Москве. В пятницу у нас входит очередной трибьют-релиз, на этот раз представим совместную работу с группой «Таймсквер». Послушайте, должно быть задорно! К тому же у группы «Модем» завтра выходит полноразмерный альбом «Сердцефикат». В записи пластинке приняли участие много гостей - Гоша Куценко, группа LasCala, Михаил Житняков, Дмитрий Сид Спирин и многие-многие другие. Наш альбом, мне кажется, это рефлексия на все происходящее вокруг, такой саундтрек нашего времени. А 11 ноября мы презентуем этот альбом в клубе «Ритм Блюз». Приходите», - пригласил он.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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