«От гангста до рекламы банков»: Кэш из «Слота» о документалке про Басту
Участник групп "Слот" и "Модем" специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня
Мэтью Макконахи обратился к гражданам США после стрельбы в школе в Техасе
52-летний американский актер и продюсер Мэтью Макконахи обратился к гражданам США после стрельбы, произошедшей в школе штата Техас, где вырос артист. «Мы не можем снова выдыхать, оправдываться и принимать эти трагические реалии как статус-кво», — написал артист. Кинодеятель заявил, что подобные случаи в школах — эпидемия, которую можно и нужно контролировать.
КЭШ из группы Слот: «И вот как будто об этом никто не говорил. А теперь это у него на родине, и он заговорил. Это понятно, что эпидемия. И уже сколько десятилетий американцы отстреливают сами друг друга, понятно, что делают это больные люди. Но это же система: у них продаётся оружие. Это американская свобода. Это американский образ жизни - пожалуйста, получите, распишитесь», - сказал музыкант.
В Сети выйдет документальный фильм о Басте
Документальная картина "Баста. Суперигра" о Василии Вакуленко и его творческом пути выйдет 24 мая в Сети, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра. В фильме рассказывается о первых выступлениях музыканта в Ростове-на-Дону, знакомстве с группой "Каста", отношениях с родителями, наркотиками, о "звездной болезни" и семейной жизни.
КЭШ из группы Слот: «Ну что же, здесь уже явно пора снимать мемуары. Суперкоммерческий уровень абсолютно заслуженно достигнут. И Басту уже невозможно развидеть, потому что он из всех реклам нам показывается. И мы вспоминаем его ганста-рэп. Живём в этом контрасте от рэпера до вот этого семьянина, который рекламирует банки», - отметил музыкант.
Группа Слот сыграет большие концерты в Москве и Санкт-Петербурге
Всю программу концертов и сценографию выбрали зрители.
КЭШ из группы Слот: «И самая главная новость для меня: в эту пятницу, 27 мая, мы, группа "Слот" сыграем в столичном клубе 1930 Moscow. А 29 мая мы выступим в Петербурге в клубе "Космонавт". Вы сами все выбирали. Это впервые в истории, мне кажется, в мировой практики впервые, когда концерты полностью созданы зрителями, которые пойдут на концерты от того, какая будет цена, свет, трек-лист, наличия акустического модуля в программе, до того, как выглядим мы. Теперь нужно просто прийти», - резюмировал он.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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