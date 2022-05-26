«От гангста до рекламы банков»: Кэш из «Слота» о документалке про Басту

КЭШ из группы Слот: «И самая главная новость для меня: в эту пятницу, 27 мая, мы, группа "Слот" сыграем в столичном клубе 1930 Moscow. А 29 мая мы выступим в Петербурге в клубе "Космонавт". Вы сами все выбирали. Это впервые в истории, мне кажется, в мировой практики впервые, когда концерты полностью созданы зрителями, которые пойдут на концерты от того, какая будет цена, свет, трек-лист, наличия акустического модуля в программе, до того, как выглядим мы. Теперь нужно просто прийти», - резюмировал он.

