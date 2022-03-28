«Слон и Моська»: Кэш оценил перепалку Маска и Рогозина

КЭШ из группы Слот: «Прекрасно! Для меня это бальзам на душу! Я понимаю, что я несколько ограничен, и музыкальный спектакль для меня недоступный вид искусства. Меня он бесит. Единственный мюзикл, который я спокойно смотрел, это «Дом семи повешенных», и не только потому, что участники группы «Слот» Даша и Сергей написали для него саундтрек. Этот спектакль мало грузил музыкой, он был юморным. А если это классический мюзикл, где пафосно начинают петь, я пас», - объяснил собеседник.