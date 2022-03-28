«Слон и Моська»: Кэш оценил перепалку Маска и Рогозина
Вокалист из групп "Слот" и "Модем" специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Рогозин предложил Маску несколько названий новой соцсети
Ранее Маск пообещал "серьезно подумать" над созданием собственного сетевого сообщества. "Предлагаю на выбор несколько названий для новой социальной сети, которые должны прийтись вам по вкусу: 1. "Фарфоровый трон"; 2. "Натужные [кишечные] твиты"; 3. "Мама, у меня получилось!" – написал Рогозин в комментарии под постом Илона Маска.
КЭШ из группы Слот: «Все это очень напоминает басню «Слон и Моська»», - поделился артист.
Уилл Смит ударил Криса Рока во время «Оскара»
Американский актер Уилл Смит во время церемонии вручения премии «Оскар» ударил ведущего, комика Криса Рока. Об этом свидетельствуют кадры прямой трансляции награждения киноакадемии США в Лос-Анджелесе, которую провел телеканал ABC. Отмечается, что причиной конфликта стала шутка о прическе жены артиста Джады Пинкетт-Смит. В ходе объявления претендентов в категории «Лучший документальный фильм» Рок отметил «удивительную, очень короткую прическу» Пинкетт-Смит, сравнив ее с героиней фильма «Солдат Джейн».
КЭШ из группы Слот: «И чего? Наверно, я сильно не в контексте, и Смит выступил, как пацифист из-за того, что его жену с кем-то сравнили? И что? Вообще, хочу сказать, что Уилл Смит мне никогда не нравился, а его фильмы мне кажутся пустыми. Ну так он себя и показал», - сказал музыкант.
«Диана: Мюзикл» собрал урожай «Золотой малины»
Антипремия «Золотая малина» в 42-й раз объявила своих победителей. Рекордсменом по числу антипремий этого года стал лидировавший во всех номинациях «Диана: Мюзикл», отмеченный как худший фильм, а также за худший сценарий, режиссуру, актерские работы исполнительницы главной роли Жанны да Ваал и двух роли второго плана Джуди Кэй.
КЭШ из группы Слот: «Прекрасно! Для меня это бальзам на душу! Я понимаю, что я несколько ограничен, и музыкальный спектакль для меня недоступный вид искусства. Меня он бесит. Единственный мюзикл, который я спокойно смотрел, это «Дом семи повешенных», и не только потому, что участники группы «Слот» Даша и Сергей написали для него саундтрек. Этот спектакль мало грузил музыкой, он был юморным. А если это классический мюзикл, где пафосно начинают петь, я пас», - объяснил собеседник.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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