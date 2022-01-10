Кэш из группы «Слот» не нашел знакомых в победителях «Золотого глобуса»

КЭШ из группы Слот: «Вот эти два имени значат многое! И после того, как Альмодовар снял Тильду Суинтон очень интимно, удели внимание только ей, поскольку в фильме, кроме нее, актеров не было. Теперь было бы интересно посмотреть, как он будет работать с Кейт Бланшетт. Кстати, после фильма «Не смотрите наверх» возникает вопрос, а не сделала ли Кейт пластику? Уж очень молодо выглядит», - резюмировал он.

