Кэш из группы «Слот» не нашел знакомых в победителях «Золотого глобуса»
Кэш из групп «Слот» и «Модем» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
«Золотой глобус-2022»: триумф «Власти пса», «Вестсайдской истории» и «Наследников»
Ассоциация иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, объявила лауреатов 79-й премии «Золотой глобус» по итогам 2021 года. Победы в ключевых номинациях были присуждены драме «Власть пса», включая премию за лучшую драму, лучшего режиссера (Джейн Кэмпион) и лучшую мужскую роль второго плана (Коди Смит-Макфи). «Вестсайдская история» была удостоена награды за лучший мюзикл или комедию, а Рэйчел Зеглер - за лучшую женскую роль.
КЭШ из группы Слот: «Вы ничего не заметили? Я долго читал эту новость и из понятных слов в ней «Голливуд», «Вестсайдская история» и «Золотой глобус», все остальное непонятные слова. И это при том, что я много смотрю кино», - отметил артист.
Кейт Бланшетт снимется в англоязычном фильме Педро Альмодовара
Кейт Бланшетт сыграет одну из главных ролей в первом полнометражном англоязычном фильме Педро Альмодовара «Руководство для домработниц»
КЭШ из группы Слот: «Вот эти два имени значат многое! И после того, как Альмодовар снял Тильду Суинтон очень интимно, удели внимание только ей, поскольку в фильме, кроме нее, актеров не было. Теперь было бы интересно посмотреть, как он будет работать с Кейт Бланшетт. Кстати, после фильма «Не смотрите наверх» возникает вопрос, а не сделала ли Кейт пластику? Уж очень молодо выглядит», - резюмировал он.
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КЭШ из группы Слот: «Меня удивляет только одно, как люди собираются менять сферу? Разве они такие универсалы? Сейчас век узкой специализации и выигрывают специалисты, которые очень круто работают в своей узенькой области, и они же востребованы. Другое дело, что многие, наверно, не довольны уровнем социального благосостояния и поэтому пытаются найти что-то получше. Не знаю, так половина музыкантов должны переквалифицироваться в дворники», - пошутил собеседник НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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