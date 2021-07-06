Кэш оценил PR Моргенштерна и пожалел приглашенного в Бийск Мэнсона
Кэш из группы «Слот» и «Модем» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Мэрилину Мэнсону просят дать убежище в Бийске
В сети появилась петиция, в которой общественники требуют предоставить рокеру Мэрилину Мэнсону жилье в Бийске и дать ему российское гражданство. Авторы петиции полагают, что в США пытаются нивелировать заслуги артиста.
КЭШ из группы Слот: «Конечно, бедный Мэрилин Мэнсон опять попадает под какой-то пресс. И если в начале карьеры в США ему это помогало: мамаши из какого-то города, какого-то комитета скупали все билеты на его концерт, чтобы детки не смогли сходить и увидеть этого «Сатану», помимо того, что это работало на кассу, это работало еще и на имидж и на скандальную популярность Мэрилина Мэнсона. У нас ему повезло меньше, когда в один из его приездов в Москву, его сет на фестивале Park live был сорван людьми, решившими саботировать выступление артиста. Они позвонили в полицию и сказали, что заложена бомба. Это было печально. Сейчас, конечно, жители Бийска зажгли! И у нас уже были прецеденты: Депардье получил гражданство, Сигал тоже. Но я думаю, что Мэрилин Мэнсон не снизойдёт», - отметил артист.
Назван еще один иностранный кандидат на пост главного тренера сборной России
Наставник сборной Швейцарии Владимир Петкович входит в список кандидатов на пост главного тренера сборной России. Об этом сообщил журналист «Чемпионат.com» Андрей Панков.
КЭШ из группы Слот: «Хочется сказать, что на текущем Чемпионате Европы, который хоть еще и не закончился, но все люди с окончанием фамилии на «вич» - ну понятно, мы не про инфекцию, - они очень хорошо выступили. И Швейцария прошла дальше во многом благодаря им, но и конечно, благодаря главному тренеру. Я не знаю, кто остальные кандидаты, но этого можно было бы попробовать», - прокомментировал музыкант.
Моргенштерн обжалует в суде штраф за пропаганду наркотиков
Апелляционная жалоба на решение Зюзинского городского суда в отношении Алишера Моргенштерна была зарегистрирована в Московском городском суде. Рассмотрение назначено на 7 июля 2021 года.
КЭШ из группы Слот: «Наверное, у Моргенштерна лучшие пиарщики, поэтому они постоянно что-то генерят, и так генерят, чтобы попасть в топ Яндекса. А для этого генерят новости из правового поля. Опять какие-то «пчелы против меда»! И зачем мы все это читаем? А мы читаем, и я сейчас это читаю, а вы слушаете. Пора заканчивать», - резюмировал собеседник НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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