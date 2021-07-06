Кэш оценил PR Моргенштерна и пожалел приглашенного в Бийск Мэнсона

КЭШ из группы Слот: «Конечно, бедный Мэрилин Мэнсон опять попадает под какой-то пресс. И если в начале карьеры в США ему это помогало: мамаши из какого-то города, какого-то комитета скупали все билеты на его концерт, чтобы детки не смогли сходить и увидеть этого «Сатану», помимо того, что это работало на кассу, это работало еще и на имидж и на скандальную популярность Мэрилина Мэнсона. У нас ему повезло меньше, когда в один из его приездов в Москву, его сет на фестивале Park live был сорван людьми, решившими саботировать выступление артиста. Они позвонили в полицию и сказали, что заложена бомба. Это было печально. Сейчас, конечно, жители Бийска зажгли! И у нас уже были прецеденты: Депардье получил гражданство, Сигал тоже. Но я думаю, что Мэрилин Мэнсон не снизойдёт», - отметил артист.

