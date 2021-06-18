Капитан женской сборной России по мини-футболу: 21 июня увидим, у кого «ничего не потеряно»
Капитан женской сборной России по мини-футболу Александра Самородова специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей восьмого игрового дня Евро-2020.
В Москве из-за коронавируса закрывают фан-зоны Евро-2020 для футбольных болельщиков
В частности, главную фан-зону в Лужниках. Мэр Москвы Сергея Собянин сказал, что это временное ограничение, но не уточнил его сроки.
Александра Самородова : «На данный момент мы знаем, что сроки установлены до 29 июня включительно. Мой главный совет всем болельщикам и ярым фанатам - пройти вакцинацию или, скажем, отправиться в другие города для посещения других фан-зон», - добавила капитан сборной России.
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Тренер сборной Дании, которая сыграет с Россией 21 июня, считает, что для его команды «ничего не потеряно», хотя датчан в этой игре устроит только победа.
Александра Самородова : «Безусловно, каждый тренер своей сборной будет верить до последнего в своих подопечных. Конечно же, не нужно было дотягивать до «ничего не потеряно», но 21 июня мы будем болеть за наших ребят и надеюсь, увидим, у кого «ничего не потеряно», - сказала футболистка.
Кевин Де Брюйне, ставший главным героем победного матча Бельгии с Данией, демонстративно не стал праздновать свой гол
Он объяснил это уважением к чувствам датских болельщиков и вместо празднования подошел к месту, где упал Кристиан Эриксен, переживший остановку сердца.
Александра Самородова : «В первую очередь, хочется пожелать Кристиану Эриксену здоровья, всем футболистам хорошего Евро-2020 без травм. И хвала Кевину Де Брейне! Очень похвальный поступок», - отметила чемпионка России.
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Криштиану Роналду, Поль Погба, Андрей Ярмоленко и многие другие демонстративно убирают на пресс-конференциях бутылки с колой, пивом или водой. Вирусные видео с участием Станислава Черчесова, который наоборот, публично выпил кока-колу, собирают многомиллионные просмотры в соцсетях.
Александра Самородова : «Безусловно Роналду не мог поступить по-другому, он же действующий спортсмен. И раз демонстративно люди убирают тот или иной напиток, то значит они являются яркими примерами либо правильного питания, либо яркими представителями профессионального открывания бутылок», - пошутила она.
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