Капитан женской сборной России по мини-футболу: 21 июня увидим, у кого «ничего не потеряно»

Александра Самородова : «Безусловно, каждый тренер своей сборной будет верить до последнего в своих подопечных. Конечно же, не нужно было дотягивать до «ничего не потеряно», но 21 июня мы будем болеть за наших ребят и надеюсь, увидим, у кого «ничего не потеряно», - сказала футболистка.

