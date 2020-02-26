Калашников: Италия волнует лишь два процента россиян

Сергей Калашников: «Мой отец закончил войну капитаном с Орденом Великой Отечественной войны второй степени и ещё рядом медалей. А начинал он войну заключённым на Кольском полуострове. В 1937-ом году моя семья была репрессирована. В том числе, с последнего курса Саратовского танкового училища забрали и моего отца. Летом 1941-го года лагерь находился на Кольском полуострове недалеко от границы с Норвегией. Полетели немецкие самолёты, расстреляли вышки, сбросили в лагерь оружие, еду, и листовки с надписями «мы вас освободили». Однако заключённые не разбежались. Они организовали самооборону. Так было до тех пор, пока не пришла Красная Армия, в чьи ряды они и вошли. Отец дошёл до Варшавы», — рассказывает слушателям и читателям НСН Сергей Калашников.

