Калашников: Италия волнует лишь два процента россиян

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

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Россиянам рекомендовали отказаться от поездок в Италию, Иран и Южную Корею

Россиян попросили не ездить в Италию, Иран и Южную Корею из-за осложнения ситуации с коронавирусом. Такую рекомендацию дал Роспотребнадзор. По последним данным, в Республике Корея зарегистрировано 977 заболевших (11 умерли), в Иране — 95 (15 умерли), в Италии — 283 (семеро умерли).

Сергей Калашников: «Я считаю, что эта рекомендация абсолютно правильная. Когда в мире существует определенная опасность эпидемии, осторожность не будет лишней. Единственное, я хочу подчеркнуть, на каких россиян направлено это предупреждение. Если учесть, что реально уезжают из страны не более двух процентов, а остальному народу Италия, Южная Корея и Иран не очень-то доступны, то эти два процента может и стоит лишний раз предупредить об опасности», — отмечает Сергей Калашников в эфире НСН.

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В Госдуме поддержали идею об уничтожении контрафактного алкоголя

Депутаты Госдумы оценили законопроект правительства об уничтожении алкоголя, ставшего предметом административных нарушений. Речь идет о том, чтобы незаконный алкоголь, выявленный в ходе проверок таможенной службы и МВД, уничтожался после изъятия.

Сергей Калашников: «Изъяли алкоголь, наказали тех, кто продавал и производил этот контрафакт, но уничтожать-то зачем? Алкоголь, в любом случае, это товар. Если он добросовестный, его можно реализовать, как реализуются, допустим, таможенные изъятия. Если он некачественный, то можно использовать в производстве омывающей жидкости, к примеру. За неблаговидные поступки надо наказывать, но зачем же уничтожать», — рассуждает сенатор в беседе с НСН.

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Память Победы

«Память Победы» – это специальный проект НСН, в рамках которого участники «Авторских новостей» рассказывают о своих родственниках-фронтовиках и тружениках тыла, делятся их судьбами. Проект приурочен к 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. О своём отце расскажет Сергей Калашников.

Сергей Калашников: «Мой отец закончил войну капитаном с Орденом Великой Отечественной войны второй степени и ещё рядом медалей. А начинал он войну заключённым на Кольском полуострове. В 1937-ом году моя семья была репрессирована. В том числе, с последнего курса Саратовского танкового училища забрали и моего отца. Летом 1941-го года лагерь находился на Кольском полуострове недалеко от границы с Норвегией. Полетели немецкие самолёты, расстреляли вышки, сбросили в лагерь оружие, еду, и листовки с надписями «мы вас освободили». Однако заключённые не разбежались. Они организовали самооборону. Так было до тех пор, пока не пришла Красная Армия, в чьи ряды они и вошли. Отец дошёл до Варшавы», — рассказывает слушателям и читателям НСН Сергей Калашников.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:Сергей КалашниковАвторские Новости