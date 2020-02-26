Калашников: Италия волнует лишь два процента россиян
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Россиянам рекомендовали отказаться от поездок в Италию, Иран и Южную Корею
Россиян попросили не ездить в Италию, Иран и Южную Корею из-за осложнения ситуации с коронавирусом. Такую рекомендацию дал Роспотребнадзор. По последним данным, в Республике Корея зарегистрировано 977 заболевших (11 умерли), в Иране — 95 (15 умерли), в Италии — 283 (семеро умерли).
Сергей Калашников: «Я считаю, что эта рекомендация абсолютно правильная. Когда в мире существует определенная опасность эпидемии, осторожность не будет лишней. Единственное, я хочу подчеркнуть, на каких россиян направлено это предупреждение. Если учесть, что реально уезжают из страны не более двух процентов, а остальному народу Италия, Южная Корея и Иран не очень-то доступны, то эти два процента может и стоит лишний раз предупредить об опасности», — отмечает Сергей Калашников в эфире НСН.
В Госдуме поддержали идею об уничтожении контрафактного алкоголя
Депутаты Госдумы оценили законопроект правительства об уничтожении алкоголя, ставшего предметом административных нарушений. Речь идет о том, чтобы незаконный алкоголь, выявленный в ходе проверок таможенной службы и МВД, уничтожался после изъятия.
Сергей Калашников: «Изъяли алкоголь, наказали тех, кто продавал и производил этот контрафакт, но уничтожать-то зачем? Алкоголь, в любом случае, это товар. Если он добросовестный, его можно реализовать, как реализуются, допустим, таможенные изъятия. Если он некачественный, то можно использовать в производстве омывающей жидкости, к примеру. За неблаговидные поступки надо наказывать, но зачем же уничтожать», — рассуждает сенатор в беседе с НСН.
Память Победы
«Память Победы» – это специальный проект НСН, в рамках которого участники «Авторских новостей» рассказывают о своих родственниках-фронтовиках и тружениках тыла, делятся их судьбами. Проект приурочен к 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. О своём отце расскажет Сергей Калашников.
Сергей Калашников: «Мой отец закончил войну капитаном с Орденом Великой Отечественной войны второй степени и ещё рядом медалей. А начинал он войну заключённым на Кольском полуострове. В 1937-ом году моя семья была репрессирована. В том числе, с последнего курса Саратовского танкового училища забрали и моего отца. Летом 1941-го года лагерь находился на Кольском полуострове недалеко от границы с Норвегией. Полетели немецкие самолёты, расстреляли вышки, сбросили в лагерь оружие, еду, и листовки с надписями «мы вас освободили». Однако заключённые не разбежались. Они организовали самооборону. Так было до тех пор, пока не пришла Красная Армия, в чьи ряды они и вошли. Отец дошёл до Варшавы», — рассказывает слушателям и читателям НСН Сергей Калашников.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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