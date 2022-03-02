«Как в страшном сне»: Ступников о новой волне отмены концертов
Журналист, музыкальный критик Денис Ступников специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей из мира музыки и шоу-бизнеса.
Западные музыканты отменяют свои концерты в России
Одними из первых о решении отменить концерты объявили участники группы Imagine Dragons. Их шоу должны были состояться 5 июня 2022 в Москве и 7 июня в Санкт-Петербурге. Также стало известно, что легенда рока Игги Поп тоже отменил свое выступление на музыкальном фестивале Park Live в Москве летом 2022 года. Там же должны была выступить группы The Killers, Gorillaz, My Chemical Romance. И ряд других артистов отменили свои концерты.
Денис Ступников: «Эти события совпали с тем, что Роспотребнадзор в первый день марта заявил об отмене ограничений в концертных залах. Не так мы себе это представляли, в страшном сне не могло присниться, что отменят ограничения и тут же будут опять массово отменяться концерты, но уже совсем по другой причине. Концертной индустрии, конечно же, нанесен очень серьезный удар, а ведь она и без того не оправилась после коронавирусных перипетий, которые длились два года. Чувствую, не скоро восстановится эта система», - поделился критик с "Радиоточкой НСН".
Группа «Мумий Тролль» заявила, что прекращает концертную деятельность
А также отменяет гастроли в США и Британии, которые планировались в марте, из-за ситуации на Украине.
«Мы приняли решение остановить нашу концертную деятельность. Более двух десятков лет нашей работой было писать песни, которые объединяли слушателей России, Украины и других стран»,- написали артисты.
Денис Ступников: «Илья Лагутенко и его музыканты очень редко делали политические заявления, тем они и ценны. В лучшем случае, они прибегали к иносказательности. Ходит байка о том, что они на заре свой туманной юности отменили выступление во Владивостоке только потому, что, как выяснилось на площадке, оно шло в поддержку какого-то политического кандидата. Так это или нет, доподлинно неизвестно, да и не важно. Гораздо важнее, что сегодняшнее заявление коллектива говорит об их отзывчивости и восприимчивости к окружающему миру, что их трогают последние события. Остается только надеяться, что живое выступление «Мумий Тролля» мы еще посетим, ведь там действительно есть на что посмотреть», - заключил журналист.
Песни «ЧайФа» превратят в мюзикл
Рок-мюзикл, в основу которого будут положены песни группы «ЧайФ», планируется создать к 2023 году. Постановкой займется Свердловский академический театр музыкальной комедии.
Денис Ступников: «Люди хотят зрелищ, поэтому превращение рок-песен в мюзикл - это один из наиболее очевидных выходов для популяризации жанра. Хотелось бы, чтобы такая постановка была очень качественной, и не одноразовой», - отметил он.
Rasmus едут на «Евровидение»
Группа Rasmus со своей песней «Jezebel» будет представлять Финляндию на конкурсе песни «Евровидение 2022».
Денис Ступников: «”Евровидение” – это конкурс для домохозяек. И тем приятнее, когда, например, победила на ”Евровидение” финская группа Lordi. Rasmus, конечно, помягче и менее провокационна. Но если рок-группа займет верхние строчки, а в идеале станет победителем, мы будем этому факту только радоваться», - добавил он.
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