«Как в страшном сне»: Ступников о новой волне отмены концертов

Денис Ступников: «Илья Лагутенко и его музыканты очень редко делали политические заявления, тем они и ценны. В лучшем случае, они прибегали к иносказательности. Ходит байка о том, что они на заре свой туманной юности отменили выступление во Владивостоке только потому, что, как выяснилось на площадке, оно шло в поддержку какого-то политического кандидата. Так это или нет, доподлинно неизвестно, да и не важно. Гораздо важнее, что сегодняшнее заявление коллектива говорит об их отзывчивости и восприимчивости к окружающему миру, что их трогают последние события. Остается только надеяться, что живое выступление «Мумий Тролля» мы еще посетим, ведь там действительно есть на что посмотреть», - заключил журналист.

