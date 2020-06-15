«Как если бы у нас был памятник Сталину». Воденников об испорченном монументе Черчилля

Дмитрий Воденников: «Это удивительная история. Я много ездил в последние два года. И в какой-то момент, когда был объявлен карантин, я понял, что я больше и не хочу никуда ездить. И вдруг совсем недавно поймал себя на достаточно пошлой мысли – я подумал, что я очень хочу поехать в Париж. Правда, согласитесь, это пошлая мысль. Но я вдруг вспомнил, как ты выходишь из аэропорта, как едешь на поезде, который везет тебя из пригорода в самый центр Парижа, понял, что тоска во мне живет. Скорей бы все открылось по-настоящему», – поделился он со слушателями НСН.

