«Как если бы у нас был памятник Сталину». Воденников об испорченном монументе Черчилля
Поэт и эссеист Дмитрий Воденников специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Волгограде задержали подростка, который готовил массовое убийство в школе
Правоохранительные органы задержали подростка, по их данным, готовившего вооружённое нападение на школу в Волгограде. У местного жителя 2005 года рождения изъяли бутылки с зажигательной смесью, компоненты для взрывчатки и поражающие элементы, холодное оружие и самодельное взрывное устройство. Возбуждено уголовное дело.
Дмитрий Воденников: «Мы все хорошо знаем, какие были случаи массовых убийств в школе. Это один из больших кошмаров, который существует в нашем массовом сознании. Если это действительно подготовка к реальному теракту, то честь и хвала нашим органам, которые смогли это предотвратить», – отметил в интервью НСН Дмитрий Воденников.
Борис Джонсон осудил изрисовавших памятник Черчиллю вандалов
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил действия вандалов, которые исписали монумент Уинстону Черчиллю, обвиняя политика в расизме.
Дмитрий Воденников: «Я с большим интересом слежу за этой новой историей. Ведь действительно люди считались предметами. И вот стоит памятник человеку, который имел много рабов, который приветствовал эту систему. Вот вы можете себе представить, что где-то стоит памятник Сталину или Гитлеру? Ведь в нашем современном сознании это как-то не очень. В общем, нам придется думать об этом, мы живем во время приходящей к нам новой этике, придется с этим смириться», – прокомментировал поэт в эфире НСН.
Европа открывает свои границы для туристов
Несколько стран Европы открыли свои границы для туристов. В их числе Испания, Германия и Франция.
Дмитрий Воденников: «Это удивительная история. Я много ездил в последние два года. И в какой-то момент, когда был объявлен карантин, я понял, что я больше и не хочу никуда ездить. И вдруг совсем недавно поймал себя на достаточно пошлой мысли – я подумал, что я очень хочу поехать в Париж. Правда, согласитесь, это пошлая мысль. Но я вдруг вспомнил, как ты выходишь из аэропорта, как едешь на поезде, который везет тебя из пригорода в самый центр Парижа, понял, что тоска во мне живет. Скорей бы все открылось по-настоящему», – поделился он со слушателями НСН.
Собянин напомнил москвичам о необходимости продолжать носить маски
Сергей Собянин напомнил москвичам о необходимости продолжать носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Мэр столицы также отметил, что ситуация с коронавирусом в Москве не ухудшилась после отмены пропусков. Снижение заболеваемости продолжается.
Дмитрий Воденников: «Вчера меня в гости позвали мои друзья, которые держат книжный магазин в парке «Сокольники». Когда я зашел в парк, поразился, насколько он кишит людьми. Все люди как будто туда рванули. С одной стороны, конечно, у нас сняли карантин, но с другой стороны, как-то немножко стрёмно, извините за такое слово. Ведь было столько предостережений, и в одночасье все снимается. Маски надо продолжать носить и соблюдать социальную дистанцию», – подытожил в беседе с НСН Дмитрий Воденников.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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