«Интроверты расстроятся». Турецкий о выходе Москвы из карантина
Основатель коллектива «Хор Турецкого» и народный артист РФ Михаил Турецкий специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В России вылечилась половина всех зараженных коронавирусом
В стране поправилось 230 688 человек, у которых ранее был диагностирован COVID-19. Это почти половина от общего количества зараженных. Активных инфицированных насчитывается 240 тысяч.
Михаил Турецкий : «Друзья, я считаю, что это блестящая новость, то есть мы пошли с горы. Когда количество выздоровевших больше, чем количество зараженных, это очень хороший знак. Мы все преодолеем! Коронавирус не навсегда, и все должны постепенно вылечиваться», – отметил Михаил Турецкий в интервью НСН.
В Москве с 9 июня отменяют режим самоизоляции
Режим самоизоляции, а также цифровые пропуска и график прогулок отменяются в Москве со вторника, 9 июня. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, все жители города могут без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам, а также посещать общественные места.
Михаил Турецкий : «Думаю, что некоторые интроверты даже расстроятся, потому что для них изоляция и самоизоляция – это даже какое-то удовольствие. А для людей, которые любят социум, любят общение, это хорошая новость. Но общаться надо аккуратно, на социальном расстоянии. Будьте внимательны!» – посоветовал он слушателям НСН.
Мишустин заявил о возобновлении внутреннего туризма с 1 июля
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о готовности к постепенному открытию курортного сезона в стране с первого июля.
Михаил Турецкий : «Надо же как-то отдыхать, мы все устали от изоляции. Нужно на природу, на свежий воздух, на море, а наша страна богата прекрасными курортами. Так что надо ждать открытия и отправляться на отдых без всякого страха», – сказал он НСН.
Первая в мире страна решила отменить все ограничения из-за коронавируса
Первая в мире страна решила отменить все ограничения из-за коронавируса. Ею стала Новая Зеландия.
Михаил Турецкий : «Да, это сильные, мощные, гордые, уверенные в себе люди. Там хорошая экология, крепкий иммунитет у жителей, и я уверен, что они знают, что делают», – поделился своим мнением артист в беседе с НСН.
Абитуриентов хотят освободить от уплаты за общежитие
Абитуриентов, чьи родители потеряли работу во время пандемии, предложили освободить от уплаты общежития на период вступительных испытаний.
Михаил Турецкий : «Я считаю, что это очень гуманно, потому что есть стесненность в средствах, и тратить сейчас на общежития, наверное, не все готовы», – предположил он в эфире НСН.
Культурные учреждения освободили от возврата денег за нереализованные билеты
Культурные учреждения вместо возвращения денег за билеты на мероприятия, которые были отменены из-за пандемии коронавируса, смогут выдавать ваучеры на посещение мероприятий в будущем.
Михаил Турецкий : «Все мы в одной лодке, конечно, все немного пострадают. Но есть надежда, что мы сможем насладиться искусством в будущем, и тогда артист меньше пострадает. Спасибо за понимание», – подытожил в разговоре с НСН Михаил Турецкий.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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