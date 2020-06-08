«Интроверты расстроятся». Турецкий о выходе Москвы из карантина

Михаил Турецкий : «Друзья, я считаю, что это блестящая новость, то есть мы пошли с горы. Когда количество выздоровевших больше, чем количество зараженных, это очень хороший знак. Мы все преодолеем! Коронавирус не навсегда, и все должны постепенно вылечиваться», – отметил Михаил Турецкий в интервью НСН.

