Интернет-омбудсмен: Смартфоны скоро заменят людям друзей
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
СМИ сообщают о проблемах москвичей с продлением цифровых сертификатов о прививке
У жителей Москвы не продлевается электронный сертификат о вакцинации от коронавируса при повторном приёме вакцины. В других регионах таких проблем не возникает. Приглашённые эксперты издания предполагают, что причиной ошибок могут быть совместимости информационных систем.
Дмитрий Мариничев: «Не только в совместимости информационных систем дело, но и в том, что запускать такие сервисы, которые затрагивают миллионы людей на огромной территории, не такая простая задача. Это я скажу в защиту разработчиков, но и в тоже время все-таки приложение могло бы быть и получше с учетом размера московского бюджета», - отметил собеседник НСН.
В России занялись масштабной борьбой с фейками
Социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте» в тестовом режиме запускают новый способ предупреждения пользователей о потенциально недостоверной информации. Соответствующие публикации будут сопровождаться специальной меткой, при этом шутки и мемы помечать не будут.
Дмитрий Мариничев: «На самом деле, и зарубежные сети начинают использовать такие механизмы. И есть люди, которые хвалят такие подходы и есть те, кто их критикует. Я, скорее, отношусь ко второй категории людей. Во-первых, потому что верно только то, во что верит большинство, и пока не доказано обратное, это является правдой. К примеру, когда-то мы думали, что Земля плоская, точно так же, как мы верили в то, что Солнце вертится вокруг Земли, а потом нас научили верить в то, что Земля вертится вокруг Солнца. И здесь опять подвох: и та, и другая модель абсолютно верны и не противоречат друг другу. Так что здесь фейк?» - задался вопросом он.
Смартфоны смогут распознать мимику владельца
В новой версии операционной системы Android появится возможность управления смартфоном с помощью мимики.
Дмитрий Мариничев: «Конечно, такие новости будоражат фантазию, сразу представляешь, что телефон улыбается тебе в ответ, смотрит за твоими эмоциями. Когда тебе грустно, включает заунывную песенку или наоборот, комедию, чтобы повеселить. И с каждым днем телефон превращается в самого близкого друга. Но если капнуть глубже, то все эти сногсшибательные новости в ближайшем будущем будут сыпаться на нас, как из рога изобилия, а причиной тому, все те же нейросети, которые на сегодняшнем аппаратном уровне уже могут функционировать в носимых устройствах, таких как телефон», - пояснил омбудсмен Радиоточке НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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