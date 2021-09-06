Интернет-омбудсмен: Смартфоны скоро заменят людям друзей

Дмитрий Мариничев: «На самом деле, и зарубежные сети начинают использовать такие механизмы. И есть люди, которые хвалят такие подходы и есть те, кто их критикует. Я, скорее, отношусь ко второй категории людей. Во-первых, потому что верно только то, во что верит большинство, и пока не доказано обратное, это является правдой. К примеру, когда-то мы думали, что Земля плоская, точно так же, как мы верили в то, что Солнце вертится вокруг Земли, а потом нас научили верить в то, что Земля вертится вокруг Солнца. И здесь опять подвох: и та, и другая модель абсолютно верны и не противоречат друг другу. Так что здесь фейк?» - задался вопросом он.

