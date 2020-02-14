Илья Черт: Не надейтесь на власть и не клянитесь женщинам!
Лидер группы «Пилот» Илья Черт специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
В России вырос спрос на медицинские маски
Объем продаж медицинских масок в России вырос более чем в четыре раза. Средний чек товара подскочил до 95 рублей.
Илья Кнабенгоф (Черт): «Я как недоученный врач готов донести вам правду. Эти маски никоим образом никогда и никого не спасли не от одного вируса. Они предназначены только для людей, которые уже заболели, которые могут надеть маску, дабы не заразить других. Любой вирус проникает через слизистую глаз, поэтому, извините, маски свои можете оставить дома, или раскрасьте их, хотя бы, чтобы окружающим было весело», – отмечает Илья Черт в эфире НСН.
На выплаты ветеранам выделят более 70 млрд рублей
Для выплат ветеранам Великой Отечественной Войны к 75-летию победы правительство выделит более семидесяти миллиардов рублей.
Илья Кнабенгоф (Черт): «Мы все знаем, что эти миллиарды не дойдут до ветеранов. Пусть каждый из нас к 75-летию Победы сам что-нибудь ветеранам подарит или сделает благое. Не надо надеяться на нашу замечательную коррупционную власть», – советует музыкант в беседе с НСН.
Долги по алиментам в России бьют рекорды
Долги по алиментам в России достигли исторического максимума. Их сумма за прошлый год выросла на 13 процентов, достигнут отметки в 152 миллиарда рублей.
Илья Кнабенгоф (Черт): «Дорогие мои мужики, вот вы меня сейчас послушайте как взрослого семейного дядю. Мужик никогда не имеет права сам по себе принимать решение об уходе из семьи. Уж если ты дал клятву в ЗАГСе, то будь любезен свое слово сдержать. Потому что предатель – это предатель, что бы он ни предал. Нельзя быть чуть-чуть беременной и чуть-чуть предателем. Семь раз отмерьте, прежде чем давать клятву жить с женщиной до последнего дня. Если дали, то будьте любезны быть настоящими мужиками, тем более, если у вас дети», – делится он со слушателями НСН.
Теплый климат негативно сказывается на российской экономике
Тёплая зима влияет на экономику. Наибольшие убытки несут горнолыжный бизнес, клининговые компании и продавцы зимней одежды. Об этом пишет Forbes.
Илья Кнабенгоф (Черт): «Главное, что теплая зима влияет на психическое состояние наших жителей. Я вам честно могу сказать, за свои школьные годы я не припомню ни одной зимы, когда не было бы морозов под минус двадцать пять градусов. Поэтому, дорогие мои, давайте следить за экологией. Давайте быть внимательнее к нашей планете, иначе все будет дальше только хуже», – говорит Илья Черт в эксклюзивном интервью НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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