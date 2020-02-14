Илья Черт: Не надейтесь на власть и не клянитесь женщинам!

Илья Кнабенгоф (Черт): «Дорогие мои мужики, вот вы меня сейчас послушайте как взрослого семейного дядю. Мужик никогда не имеет права сам по себе принимать решение об уходе из семьи. Уж если ты дал клятву в ЗАГСе, то будь любезен свое слово сдержать. Потому что предатель – это предатель, что бы он ни предал. Нельзя быть чуть-чуть беременной и чуть-чуть предателем. Семь раз отмерьте, прежде чем давать клятву жить с женщиной до последнего дня. Если дали, то будьте любезны быть настоящими мужиками, тем более, если у вас дети», – делится он со слушателями НСН.

