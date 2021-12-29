«Идеи кончились, сценаристы улетели на Марс»: Шнейдеров о новом Бэтмене

Давид Шнейдеров : «Я посмотрел этот сериал, ну и что? «Королевская битва» лучше, «Повелитель мух» лучше, но все, что касается социалки, в «Игре в кальмара» очень и очень интересно», - оценил критик.

Режиссер Хван Дон-хёк ведет переговоры со стриминговой платформой Netflix о съемках сразу второго и третьего сезонов сериала «Игра в кальмара». Об этом сам он рассказал в интервью телеканалу KBS.

Американский актер Майкл Китон, которому сейчас 70 лет, снова сыграет Бэтмена (он же Брюс Уэйн) в грядущем супергеройском фильме HBO Max "Бэтгерл" ("Batgirl"), сообщает Varierty.

Давид Шнейдеров : «Очередное оттаптывание на русской классике близится к финалу. А дальше посмотрим, что останется от Льва Николаевича Толстова? Боюсь, что не очень много», - засомневался собеседник НСН.

В Москве закончились съемки российского сериала "Анна К", основанный на романе "Анна Каренина, который заказал стриминговый сервис Netflix. Об этом в своем Instagram сообщил режиссер проекта Валерий Федорович.

Давид Шнейдеров : «Вообще, меня от мерзости этой истории потрясло. Все эти актеришки, которых никто не знал до «Гарри Поттера», которые обязаны всем Джоан Роулинг, вдруг ополчились на нее за какие-то мифические антитрансгендерные высказывания. Имейте совесть, господа! Это довольно мерзко», - поделился он.

Британская писательница, автор серии книг о Гарии Поттере Джоан Роулинг будет присутствовать в специальном выпуске "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс", который выйдет на американской стриминговой платформе HBO Max 1 января 2022 года.

Давид Шнейдеров : «Интересная штука, при том, что в прокате «Майор Гром» в России напрочь провалился. Но, наверное, как всегда, наши фильмы в нашей же стране не ценят», - предположил критик.

По данным сервиса, лента заняла двадцатую строчку в рейтинге. В течение года "Майор Гром" попадал в топ-10 платформы почти в 30 странах.

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