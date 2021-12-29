«Идеи кончились, сценаристы улетели на Марс»: Шнейдеров о новом Бэтмене
Кинокритик специально для НСН подготовил обзор главных, на его взгляд, новостей сферы кино.
"Майор Гром" вошел в двадцатку самых популярных фильмов года на Netflix
По данным сервиса, лента заняла двадцатую строчку в рейтинге. В течение года "Майор Гром" попадал в топ-10 платформы почти в 30 странах.
Давид Шнейдеров: «Интересная штука, при том, что в прокате «Майор Гром» в России напрочь провалился. Но, наверное, как всегда, наши фильмы в нашей же стране не ценят», - предположил критик.
Джоан Роулинг будет присутствовать в спецвыпуске о Гарри Поттере
Британская писательница, автор серии книг о Гарии Поттере Джоан Роулинг будет присутствовать в специальном выпуске "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс", который выйдет на американской стриминговой платформе HBO Max 1 января 2022 года.
Давид Шнейдеров: «Вообще, меня от мерзости этой истории потрясло. Все эти актеришки, которых никто не знал до «Гарри Поттера», которые обязаны всем Джоан Роулинг, вдруг ополчились на нее за какие-то мифические антитрансгендерные высказывания. Имейте совесть, господа! Это довольно мерзко», - поделился он.
Завершились съемки российского сериала "Анна К" для Netflix
В Москве закончились съемки российского сериала "Анна К", основанный на романе "Анна Каренина, который заказал стриминговый сервис Netflix. Об этом в своем Instagram сообщил режиссер проекта Валерий Федорович.
Давид Шнейдеров: «Очередное оттаптывание на русской классике близится к финалу. А дальше посмотрим, что останется от Льва Николаевича Толстова? Боюсь, что не очень много», - засомневался собеседник НСН.
Майкл Китон снова сыграет Бэтмена, пишут СМИ.
Американский актер Майкл Китон, которому сейчас 70 лет, снова сыграет Бэтмена (он же Брюс Уэйн) в грядущем супергеройском фильме HBO Max "Бэтгерл" ("Batgirl"), сообщает Varierty.
Давид Шнейдеров: «Идеи закончились, сценарии исписаны, сценаристы улетели на Марс. Ничем другим я объяснить эту ситуацию не могу», - резко высказался он.
Режиссер «Игры в кальмара» задумал снять третий сезон сериала
Режиссер Хван Дон-хёк ведет переговоры со стриминговой платформой Netflix о съемках сразу второго и третьего сезонов сериала «Игра в кальмара». Об этом сам он рассказал в интервью телеканалу KBS.
Давид Шнейдеров: «Я посмотрел этот сериал, ну и что? «Королевская битва» лучше, «Повелитель мух» лучше, но все, что касается социалки, в «Игре в кальмара» очень и очень интересно», - оценил критик.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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