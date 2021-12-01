«И абсурдно и страшно»: Хелависа о возвращении российских туристов из ЮАР

Хелависа: «Я, к сожалению, не имела чести быть лично знакомой с Александром Борисовичем. Конечно, он громадная фигура, глыба, а его смерть - это огромная утрата. Я искренне верю, что у команды шоу «Голос» на Первом канале хватит такта для того, чтобы показать и уже отснятые эпизоды с участием Градского и для того, чтобы довести шоу до достойного финала. И если хорошие новости и могут быть в этой печальной ситуации, так это то, что временным руководителем театра Градского назначен замечательный композитор Алексей Рыбников. И я думаю, что лучшей кандидатуры просто и представить нельзя было», - сказала певица.

