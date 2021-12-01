«И абсурдно и страшно»: Хелависа о возвращении российских туристов из ЮАР
Лидер группы «Мельница», певица Хелависа специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.
В Москве простились с Александром Градским
Прощание с народным артистом России, певцом и композитором Александром Градским состоялось в театре «Градский Холл» в Москве. На церемонию пришли члены семьи певца, его коллеги, ученики и актеры театра, художественным руководителем которого Градский был в последние семь лет.
Хелависа: «Я, к сожалению, не имела чести быть лично знакомой с Александром Борисовичем. Конечно, он громадная фигура, глыба, а его смерть - это огромная утрата. Я искренне верю, что у команды шоу «Голос» на Первом канале хватит такта для того, чтобы показать и уже отснятые эпизоды с участием Градского и для того, чтобы довести шоу до достойного финала. И если хорошие новости и могут быть в этой печальной ситуации, так это то, что временным руководителем театра Градского назначен замечательный композитор Алексей Рыбников. И я думаю, что лучшей кандидатуры просто и представить нельзя было», - сказала певица.
Посольство в ЮАР помогает россиянам вернуться на родину, заявила Захарова
Посольство РФ в ЮАР оказывает содействие российским туристам для возвращения на родину, ситуация с вывозными рейсами из ЮАР непростая, многие из них уже отменены, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Хелависа: «Ситуация, на самом деле, и абсурдная и страшная. Интересно то, что от штамма "омикрон" еще пока никто не умер и не попал на ИВЛ. Вы хотели ковид, который выглядит как сезонный грипп, заразный, но не смертельный? Вот он! Почему мы имеем эти ограничения? Почему мы имеем ситуацию с вывозными рейсами? Это уже не имеет никакого отношения к здравоохранению», - поделилась мнением артистка.
Минобороны хочет освободить военнослужащих от QR-кодов
Военные смогут показать паспорт и документ, который подтверждает принадлежность к Вооруженным силам в местах, для посещения которых необходим QR-код. На военных пенсионеров хотят распространить аналогичные правила.
Хелависа: «Не вижу в этой инициативе ничего странного, так как много людей засекреченных, много с подпиской о невыезде. Одно смущает, почему в этом контексте мы говорим только о Минобороны, а не о МВД», - добавила она.
В России зажгли первую новогоднюю елку
Первую новогоднюю елку зажгли в рамках X всероссийского фестиваля "Зима начинается с Якутии", сообщил глава республики Айсен Николаев.
Хелависа: «Классно! Где-то вот сейчас на днях, я думаю, что на следующей неделе будет зажигаться елка в Вифлееме. Это огромная ель, вокруг которой танцуют и поют арабы. Это очень прикольно выглядит, я два года назад туда ездила и больше не поеду», - поделилась собеседница НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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