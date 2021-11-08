Шнейдеров объяснил успех российского «Кощея» отсутствием «Вечных» в прокате
Кинокритик специально для НСН подготовил обзор главных, на его взгляд, новостей сферы кино.
Фильм «Вечные» возглавил прокат в странах СНГ за уикенд
При этом он возглавил прокат в СНГ (без учета России) со сборами 62 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным.
Давид Шнейдеров: «Ну вот кинотеатры открылись, и, думаю, что Россия внесет свой увесистый вклад в прокат фильма «Вечные». Вообще возвращается постепенно «большой Голливуд». Для зрителей это событие хорошее, но боюсь, что для производителя российского кино это печальные новости», - предположил он.
Фильм «Дюна» провалился в кинопрокате в Китае
Несмотря на мировой успех, в Китае картина провалилась. Кассовые сборы в этой стране составили 34 миллиона долларов, хотя ранее предполагалось собрать 39.
Давид Шнейдеров: «Это грустная новость. Я не могу лично для себя объяснить, почему именно в Китае фильм провалился. Картина хорошо прошла в России, хотя и вызвала довольно не однозначную реакцию у критиков и зрителей. Одни пришли в полный восторг от ленты, у других фильм вызвал негодование, третьи и вовсе заявили о бесконечной скуке этой картины», - добавил собеседник НСН.
Эд Ширан выпустит саундтрек для сериала «Тед Лассо»
Британский певец Эд Ширан запишет саундтрек для третьего сезона сериала «Тед Лассо».
Давид Шнейдеров: «Неплохая новость! Вообще прекрасно, когда хорошие музыканты делают хорошие саундтреки для весьма неплохих сериалов», - отметил кинокритик.
В Сеть выложили кадр из первого за десять лет фильма Дарио Ардженто
В Сети разместили первый кадр из триллера с элементами хоррора "Dark Glasses" ("Темные очки"), который снял Дарио Ардженто.
Давид Шнейдеров: «Дарио Ардженто – настоящий мастер остросюжетного кино: триллеров, хорроров. С нетерпением ждем самого фильма», - пояснил он.
Леди Гага в новом фильме Ридли Скотта сыграет бывшую жену Маурицио Гуччи
По словам Леди Гаги, во время съемок ей девять месяцев приходилось говорить с итальянским акцентом. Певица настолько глубоко погрузилась в образ Патриции, что после окончания съемок, когда ей выпал шанс наконец-то выйти на прогулку, она «запаниковала, решив, что снова на съемках».
Давид Шнейдеров: «Ридли Скотт, несмотря на его почтенный возраст, все еще снимает кино. Что касается кокетливых заявлений Леди Гаги, главное, конечно, войти в образ, а еще - громогласно заявить об этом», - пошутил собеседник НСН.
Мультфильм «Кощей. Начало» возглавил прокат в России и СНГ
Российский мультфильм "Кощей. Начало" возглавил прокат в России и СНГ за прошедшие выходные со сборами 34 миллиона рублей по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.
Давид Шнейдеров: «Ну, это случилось в отсутствии Голливуда», - язвительно заметил он.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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