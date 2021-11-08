Шнейдеров объяснил успех российского «Кощея» отсутствием «Вечных» в прокате

Давид Шнейдеров: «Это грустная новость. Я не могу лично для себя объяснить, почему именно в Китае фильм провалился. Картина хорошо прошла в России, хотя и вызвала довольно не однозначную реакцию у критиков и зрителей. Одни пришли в полный восторг от ленты, у других фильм вызвал негодование, третьи и вовсе заявили о бесконечной скуке этой картины», - добавил собеседник НСН.

