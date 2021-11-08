Шнейдеров объяснил успех российского «Кощея» отсутствием «Вечных» в прокате

Кинокритик специально для НСН подготовил обзор главных, на его взгляд, новостей сферы кино.

1

Фильм «Вечные» возглавил прокат в странах СНГ за уикенд

При этом он возглавил прокат в СНГ (без учета России) со сборами 62 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным.

Давид Шнейдеров: «Ну вот кинотеатры открылись, и, думаю, что Россия внесет свой увесистый вклад в прокат фильма «Вечные». Вообще возвращается постепенно «большой Голливуд». Для зрителей это событие хорошее, но боюсь, что для производителя российского кино это печальные новости», - предположил он. 

2

Фильм «Дюна» провалился в кинопрокате в Китае

Несмотря на мировой успех, в Китае картина провалилась. Кассовые сборы в этой стране составили 34 миллиона долларов, хотя ранее предполагалось собрать 39.


Давид Шнейдеров: «Это грустная новость. Я не могу лично для себя объяснить, почему именно в Китае фильм провалился. Картина хорошо прошла в России, хотя и вызвала довольно не однозначную реакцию у критиков и зрителей. Одни пришли в полный восторг от ленты, у других фильм вызвал негодование, третьи и вовсе заявили о бесконечной скуке этой картины», - добавил собеседник НСН. 

3

Эд Ширан выпустит саундтрек для сериала «Тед Лассо»

Британский певец Эд Ширан запишет саундтрек для третьего сезона сериала «Тед Лассо».

Давид Шнейдеров: «Неплохая новость! Вообще прекрасно, когда хорошие музыканты делают хорошие саундтреки для весьма неплохих сериалов», - отметил кинокритик.

4

В Сеть выложили кадр из первого за десять лет фильма Дарио Ардженто

В Сети разместили первый кадр из триллера с элементами хоррора "Dark Glasses" ("Темные очки"), который снял Дарио Ардженто. 

Давид Шнейдеров: «Дарио Ардженто – настоящий мастер остросюжетного кино: триллеров, хорроров. С нетерпением ждем самого фильма», - пояснил он. 

5

Леди Гага в новом фильме Ридли Скотта сыграет бывшую жену Маурицио Гуччи

По словам Леди Гаги, во время съемок ей девять месяцев приходилось говорить с итальянским акцентом. Певица настолько глубоко погрузилась в образ Патриции, что после окончания съемок, когда ей выпал шанс наконец-то выйти на прогулку, она «запаниковала, решив, что снова на съемках».

Давид Шнейдеров: «Ридли Скотт, несмотря на его почтенный возраст, все еще снимает кино. Что касается кокетливых заявлений Леди Гаги, главное, конечно, войти в образ, а еще - громогласно заявить об этом», - пошутил собеседник НСН. 

6

Мультфильм «Кощей. Начало» возглавил прокат в России и СНГ

Российский мультфильм "Кощей. Начало" возглавил прокат в России и СНГ за прошедшие выходные со сборами 34 миллиона рублей по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.

Давид Шнейдеров: «Ну, это случилось в отсутствии Голливуда», - язвительно заметил он.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: Давид Шнейдеров
ТЕГИ:Авторские НовостиПремьераГолливудАктёры
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры