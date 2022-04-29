Хелависа ждет новые «секси-фото» переизбранного Макрона

Хелависа: «Знаете, такие идеи были уже в отношении новогодних каникул, естественно, ничего не получилось. А у ветеранов, как правило, есть свои собственные склады водочки, настоечек и так далее, которые они по минимуму употребляют именно в связи с великой датой. К ним приходят их дети, внуки и правнуки. Бытовые драки и конфликты случаются абсолютно вне зависимости от праздников и дней памяти», - резюмировала лидер группы.

