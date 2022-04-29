Хелависа ждет новые «секси-фото» переизбранного Макрона
Лидер группы "Мельница" специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящей недели.
В Мурманской области создадут "Полярный Голливуд".
Новый резидент Арктической зоны РФ создаст в акватории озера Малый Вудъявр инновационный экспертный центр "Арктика" для подготовки в арктических условиях специалистов, в том числе редких профессий, таких как подводный сварщик и оператор подводного робота, сообщило министерство развития Арктики и экономики Мурманской области. Инвестор учел в проекте интересы работников сферы кино, которым нужны подводные съёмки на натуре, и планирует открыть киностудию "Полярный Голливуд".
Хелависа: «Мне здесь нравится практически всё, особенно идеи подводного сварщика. Можно играть в мальчика в каске. И в принципе, мне очень близка идея хорошей киностудии в условиях крайнего севера России. Я очень люблю историю полярных исследований, мне близка эта истерика, так что больше полярников, хороших и разных», - сказала певица.
В Египте обнаружили руины древнего храма Зевса
Находка была обнаружена в северо-западной части Синайского полуострова на археологическом объекте Телль-эль-Фарма, который был создан в поздний период фараонов, а также использовался в греко-римские и византийские времена.
Хелависа: «Вот эта новость мне очень нравится. Нравится, что в азиатской, а не африканской части Египта, близкой мне, обнаружили такие классные штуки. Обязательно нужно будет их посмотреть, проверить, заценить и задокументировать», - отметила она.
В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя на 9 Мая
Там отметили, что "шлейфом" за потреблением алкоголя на праздники идут "бытовые конфликты, драки и поножовщина", вместе с тем, в общество нужно направить правильные "посылы о бережном и более уважительном отношении к этой великой дате, к ветеранам".
Хелависа: «Знаете, такие идеи были уже в отношении новогодних каникул, естественно, ничего не получилось. А у ветеранов, как правило, есть свои собственные склады водочки, настоечек и так далее, которые они по минимуму употребляют именно в связи с великой датой. К ним приходят их дети, внуки и правнуки. Бытовые драки и конфликты случаются абсолютно вне зависимости от праздников и дней памяти», - резюмировала лидер группы.
Эммануэль Макрон переизбран на пост президента Франции
Он победил на выборах после подсчета ста процентов голосов.
Хелависа: «А это значит, что нас ждут новые гениальные секси-фоточки его личного фотографа Маню, где он (президент) в расстёгнутой рубашке с тремя айфонами сидит, в интерьерах и Елисейского дворца», - пошутила собеседница
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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