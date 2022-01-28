Хелависа заступилась за российских артистов, запрещенных в Литве
Лидер группы Мельница Хелависа специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящей недели
Кехман написал заявление о возбуждении дела из-за хищения денег из МХАТ
Генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман рассказал, что правоохранители завели уголовное дело из-за хищения более 4 миллионов рублей из кассы театра.
Хелависа: «Я читаю несколько важных новостных театральных каналов. И у всех московских театралов возник такой вопрос: «Кто такой Владимир Кехман? Зачем он?» - рассказала артистка.
Литва запретила Наташе Королевой и Хабибу въезд в страну
Власти Литвы запретили въезд в страну для Наташи Королевой и Хабиба до 2027 года, сообщает Литовское радио и телевидение. Причиной того, что департамент миграции МВД Литвы внес музыкантов в список нежелательных лиц, стало выступление в Крыму каждого из артистов.
Хелависа: «Здесь у меня несколько вопросов. Во-первых, где Литва, а где Крым? Если решение принимает Литва, то она лезет не в свое дело. Во-вторых, почему инициатива идет от департамента миграции МВД Литвы? Если люди едут играть концерты в Литву, они не в ведении МВД, они в ведении МИД, потому что они не являются гражданами Литвы или мигрантами. И, наконец, третий вопрос самый важный: кто такой Хабиб?» - спросила певица.
«Абрау-Дюрсо» начала выпускать косметику
Группа компаний «Абрау-Дюрсо», специализирующаяся на производстве вин, начала выпускать косметику под собственным брендом.
Хелависа: «Я уже видела эту косметику, она вполне себе люксовая. Стартовый набор, состоящий из крема, скраба и сыворотки стоит 5,5 тысяч рублей. Я пока не поняла, достойно ли оно своих денег. «Абрау-Дюрсо» делает заход в такой тяжелый люкс, а насколько он тяжелый еще пока непонятно», - резюмировала собеседница НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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