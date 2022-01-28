Хелависа заступилась за российских артистов, запрещенных в Литве

Хелависа: «Здесь у меня несколько вопросов. Во-первых, где Литва, а где Крым? Если решение принимает Литва, то она лезет не в свое дело. Во-вторых, почему инициатива идет от департамента миграции МВД Литвы? Если люди едут играть концерты в Литву, они не в ведении МВД, они в ведении МИД, потому что они не являются гражданами Литвы или мигрантами. И, наконец, третий вопрос самый важный: кто такой Хабиб?» - спросила певица.

