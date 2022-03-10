Хелависа: Я чудом попала на один из последних концертов The Matrixx
Лидер группы Мельница Хелависа специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.
Эд Ширан и Камила Кабелло попадают в переделки в клипе «Bam Bam»
В ролике коллабораторы играют весьма незадачливых молодых людей, который попадают в различные переделки во время вечеринки: залитое вином платье, прилетевшая в глаз пробка от шампанского, травматичные падения, проливной дождь, - но несмотря ни на какие невзгоды, продолжают не унывать и веселиться.
Хелависа: «Я немедленно пошла и посмотрела клип. Он действительно очень милый, они оба там такие милахи! Очень симпатичная работа, так что всем рекомендую», - сказали артистка.
Пушкинский музей закрылся в четверг из-за "минирования"
Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина закрылся в четверг в связи с угрозой минирования, рассказал представитель пресс-службы.
Хелависа: «Честно говоря, я, к сожалению, ожидала подобных провокаций. Вчера, например, посадили рейс, который летел в Бишкек, потому что товарищ на борту заявил, что у него в ручной клади боевой снаряд. И он таким образом хочет высказать свое отношение ко всему происходящему», - рассказала собеседница.
Археологи нашли в Шотландии памятник пиктской культуры
Археологи из Абердинского университета обнаружили памятник пиктской культуры. Об этом сообщается на сайте учебного заведения. Команда ученых обнаружила 1,7-метровый камень на фермерском поле во время геофизических исследований. Плита покрыта классическими пиктскими абстрактными символами. На ней изображены тройные овалы, гребень, зеркало, полумесяц, V-образный стержень и двойные диски. По мнению археологов, она датируется V-VI веками.
Хелависа: «То есть в то время, когда уже на территории современной Ирландии и Шотландии появились кельты. Это действительно шикарная находка! Хочу посмотреть», - отметила певица.
Red Hot Chili Peppers вспомнили XX век в новой песне
Группа Red Hot Chili Peppers выпустила новый сингл «Poster Child» из своего будущего альбома «Unlimited Love». Песня написана по образцу хита Билли Джоэла «We Didn’t Start the Fire»: в тексте Энтони Кидис перечисляет имена ряда музыкантов, актеров, политиков и других деятелей, которые сформировали прошлое столетие.
Хелависа: «А я послушала, отличная песня! Очень типичные РХЧП! И конечно, как мы все рады, что Джон Фрушанте вернулся», сказала артистка.
Группа The Matrixx отменила свой тур
Региональный тур Глеба Самойлова и Matrixx в Самаре, Пензе, Курске, Белгороде и Липецке отменен. Однако состоятся концерты в Москве 11 марта, Егорьевске 12 марта и Санкт-Петербурге 31 марта. В качестве причин отмен и переносов Дмитрий Хакимов назвал целый ряд обстоятельств - «от скачка доллара, делающего невозможным экономически что-то осуществить, до осознанных решений».
Хелависа: «Я считаю, что мне повезло, что я каким-то чудом попала на концерт The Matrixx в Тель-Авиве. За что спасибо Snake (Дмитрий Хакимов)», - резюмировала она.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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