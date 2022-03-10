Хелависа: Я чудом попала на один из последних концертов The Matrixx

Хелависа : «Я считаю, что мне повезло, что я каким-то чудом попала на концерт The Matrixx в Тель-Авиве. За что спасибо Snake (Дмитрий Хакимов)», - резюмировала она.

Региональный тур Глеба Самойлова и Matrixx в Самаре, Пензе, Курске, Белгороде и Липецке отменен. Однако состоятся концерты в Москве 11 марта, Егорьевске 12 марта и Санкт-Петербурге 31 марта. В качестве причин отмен и переносов Дмитрий Хакимов назвал целый ряд обстоятельств - «от скачка доллара, делающего невозможным экономически что-то осуществить, до осознанных решений».

Хелависа : «А я послушала, отличная песня! Очень типичные РХЧП! И конечно, как мы все рады, что Джон Фрушанте вернулся», сказала артистка.

Группа Red Hot Chili Peppers выпустила новый сингл «Poster Child» из своего будущего альбома «Unlimited Love». Песня написана по образцу хита Билли Джоэла «We Didn’t Start the Fire»: в тексте Энтони Кидис перечисляет имена ряда музыкантов, актеров, политиков и других деятелей, которые сформировали прошлое столетие.

Хелависа : « То есть в то время, когда уже на территории современной Ирландии и Шотландии появились кельты. Это действительно шикарная находка! Хочу посмотреть » , - отметила певица.

Археологи из Абердинского университета обнаружили памятник пиктской культуры. Об этом сообщается на сайте учебного заведения. Команда ученых обнаружила 1,7-метровый камень на фермерском поле во время геофизических исследований. Плита покрыта классическими пиктскими абстрактными символами. На ней изображены тройные овалы, гребень, зеркало, полумесяц, V-образный стержень и двойные диски. По мнению археологов, она датируется V-VI веками.

Хелависа : «Честно говоря, я, к сожалению, ожидала подобных провокаций. Вчера, например, посадили рейс, который летел в Бишкек, потому что товарищ на борту заявил, что у него в ручной клади боевой снаряд. И он таким образом хочет высказать свое отношение ко всему происходящему», - рассказала собеседница.

Хелависа : «Я немедленно пошла и посмотрела клип. Он действительно очень милый, они оба там такие милахи! Очень симпатичная работа, так что всем рекомендую», - сказали артистка.

В ролике коллабораторы играют весьма незадачливых молодых людей, который попадают в различные переделки во время вечеринки: залитое вином платье, прилетевшая в глаз пробка от шампанского, травматичные падения, проливной дождь, - но несмотря ни на какие невзгоды, продолжают не унывать и веселиться.

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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.