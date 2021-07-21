Хелависа: Удачи тебе, беглец Джулиус!

Хелависа: «В этой истории прекрасно все! Такой Барышников наоборот. Я в принципе понимаю, почему парню не хотелось возвращаться в Уганду. Но боюсь я, что найти работу в Японии, ему будет солоновато. Удачи тебе, Джулиус! Может быть, через какое-то время на очередных японских соревнованиях мы увидим тебя штангистом японской Олимпийской сборной», - пожелала артистка беглому спортсмену.

