Хелависа: Удачи тебе, беглец Джулиус!
Лидер группы «Мельница», певица Хелависа специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.
Спортсмен из Уганды сбежал с Олимпиады в Токио в поисках лучшей жизни
Штангист олимпийской сборной Уганды Джулиус Секитолеко сбежал из расположения команды на тренировочной базе. Перед побегом он оставил записку, в которой рассказал, что не хочет возвращаться на родину и планирует найти работу в Японии. Послание нашли медики, которые собирались взять у сборной Уганды анализы на ковид.
Хелависа: «В этой истории прекрасно все! Такой Барышников наоборот. Я в принципе понимаю, почему парню не хотелось возвращаться в Уганду. Но боюсь я, что найти работу в Японии, ему будет солоновато. Удачи тебе, Джулиус! Может быть, через какое-то время на очередных японских соревнованиях мы увидим тебя штангистом японской Олимпийской сборной», - пожелала артистка беглому спортсмену.
В Токио олимпийца впервые отстранили от соревнований из-за ковида
Тхэквондистка сборной Чили должна будет соблюдать десятидневный карантин. Из-за этого она не сможет выступить на Олимпиаде.
Хелависа: «Клево съездила! Посмотрела внутренности Олимпийского отеля в Токио, можно сказать, побывала в Японии. Очень жалко девочку, очень это обидно. Но, к сожалению, предсказуемо, я читала, что уже 81 случай ковида обнаружен на Олимпиаде. И уже просто боюсь думать, сколько будет к концу соревнований», - отметила она.
В Египте археологи обнаружили обломки древнего военного корабля
Совместная французско-египетская миссия археологов обнаружила в районе затопленного древнего города Гераклион недалеко от современной египетской Александрии обломки военного корабля эпохи Птолемеев (IV века до нашей эры).
Хелависа: «Вот это я считаю, шикарно! Буду следить за этой новостью, наверно, скоро картинки нам покажут. Я очень люблю археологию, в частности археологию судов. Сразу тайный меридиан встает передо мной. Есть в этом невозможная магия пространства и времени», - добавила певица.
Iron Maiden объявили название и дату релиза нового альбома.
Группа Iron Maiden анонсировала релиз 17-го студийного альбома «Senjutsu», который станет следующим после вышедшего в 2015 году «The Book Of Souls». Пластинка выйдет 3 сентября 2021 года
Хелависа: «Пластинка выйдет на мой День рождения! Отцы, родные! Какой подарок! Спасибо!» - с нескрываемой радостью сказала она.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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