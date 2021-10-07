Хелависа поддержала иск концертной индустрии к СМИ

Лидер группы «Мельница», певица Хелависа специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.

1

Концертная индустрия оценила ущерб от сообщений СМИ в 100 млн рублей

4 октября в ряде средств массовой информации со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову появились сообщения о якобы ужесточившихся мерах проведения массовых мероприятий. Однако вскоре вышли опровержения этой информации. Как отмечают представители Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций (КТиБО), на организаторов в различных регионах России обрушился шквал звонков от зрителей и партнеров относительно гипотетической «отмены всех массовых мероприятий». Теперь Ассоциация намерена оспаривать в суде ложные публикации в СМИ, являющиеся разрушительными для отрасли. 

Хелависа: «Трижды да! Я бы с удовольствием присоединилась к этому иску. Это был самый короткий локдаун в истории российского Роспотребнадзора, он продлился меньше часа. Но конечно же, кто-то успел сдать билеты. Так что да, я считаю, что Ассоциация КТиБО в данном случае права. Давайте добьемся компенсации», - прокомментировала артистка.

2

На российском космодроме впервые появился робот-охранник

На Восточном начали тестировать робототехническую охранную платформу "Маркер", сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Хелависа: «Цитируя Дмитрия Львовича Быкова: «Боже ж, круто! А зачем?». Ну, наверно, это прикольно. Хотелось бы посмотреть на него, он симпатичный или как? Например, в аэропорту Кигали - столицы Руанды - на Новый год всех прилетающих встречал очень милый дроид, который объяснял все про коронавирусные ограничения в стране. Он мне очень понравился. Так что если на космодроме робот такой же приятный, это здорово», - отметила собеседница НСН. 

3

Откровенный танец Бритни Спирс в белье поразил фанатов неоднозначностью

Подписчики оказались не в восторге от ее действий: кто-то из посмотревших ролик вообще не понял, что происходит, а некоторые отметили, что после суда с отцом по делу о снятии опеки Спирс получила слишком много свободы.

Хелависа: «Это, на самом деле, очень-очень грустно, потому что человек безусловно талантливый и к сожалению, безусловно, душевнобольной. Но стоит отметить, что ее танцы и при нахождении под опекой, когда она сидела безвылазно дома, были более, чем странные. И боюсь я, что сейчас после снятия опеки, мы ждем очередного ее срыва и госпитализации. Хотелось бы надеяться, что все-таки это не так. И движение «Free Britney» тоже могло повлиять на ситуацию, люди ведь и правда не в курсе, насколько она нездорова», - добавила певица. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

Фото: Пресс-служба группы "Мельница"
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