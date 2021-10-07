Хелависа поддержала иск концертной индустрии к СМИ

Хелависа: «Это, на самом деле, очень-очень грустно, потому что человек безусловно талантливый и к сожалению, безусловно, душевнобольной. Но стоит отметить, что ее танцы и при нахождении под опекой, когда она сидела безвылазно дома, были более, чем странные. И боюсь я, что сейчас после снятия опеки, мы ждем очередного ее срыва и госпитализации. Хотелось бы надеяться, что все-таки это не так. И движение «Free Britney» тоже могло повлиять на ситуацию, люди ведь и правда не в курсе, насколько она нездорова», - добавила певица.

